Forlì, Adrian e Sanford assi nella manica

di Simone Casadei

L’affermazione della Pallacanestro 2.015 su Cantù domenica è stata frutto di un’eccellente prova collettiva, in cui ogni elemento del roster biancorosso ha contribuito attivamente alla causa. L’impatto dei lunghi sotto canestro è stato decisivo, così come l’apporto dei due americani che da quest’anno vestono la maglia Unieuro: hanno fatto ampiamente la loro parte.

Nathan Adrian e ‘Vee’ Sanford si sono infatti rivelati al solito preziosissimi nelle due fasi di gioco e in particolare nella metà campo offensiva. Prendendosi importanti responsabilità (29 tiri tentati sui 60 di squadra), come si conviene a un incrocio di livello come quello contro la compagine brianzola, e impattando non poco a livello realizzativo. Entrambi hanno chiuso il match a quota 16, per un totale dunque di 32 punti in due: quasi la metà di quelli messi a segno dall’intera Unieuro (67). Letteralmente ‘liquidati’ i due stranieri di Cantù, con Dario Hunt tenuto a 7 punti (viaggiava a 12,2 nel girone Verde) e Roko Rogic addirittura a 4 (12 di media nelle 23 partite della prima fase). Un confronto davvero impari.

Di certo, non è comunque la prima occasione in cui i due uomini di Antimo Martino si mettono in evidenza e trascinano la squadra verso la meta. Adrian, ad esempio, ha decisamente ingranato la quinta dal girone di ritorno del girone Rosso in poi. Trovando grande continuità e rivelandosi fondamentale per gli equilibri forlivesi. Nelle ultime quindici partite di campionato viaggia a 18,2 punti ad allacciata di scarpe, a cui aggiunge pure 7,9 rimbalzi. Non ha centrato la doppia cifra in appena due occasioni: nel durissimo scontro diretto a Cento (4 punti) e nella brutta uscita collettiva di Pistoia (5 punti). Dalla gara contro Udine, poi, le sue cifre si sono ancor di più impennate (20,8 punti nelle ultime cinque), scollinando per tre volte quota 20 punti). Al punto da risultare al top della classifica dei marcatori del girone Giallo con 18,7 punti a partita. Meglio di lui sanno fare solo Jordon Varnado e il compagno di squadra Daniele Cinciarini (19).

Da un uomo squadra all’altro, perché anche lo stesso Sanford è altruista e al servizio del gruppo biancorosso. Non è infatti un realizzatore puro, né accentratore e individualista: lo si è colto da tempo ed è un indubbio beneficio per Forlì. A differenza di Adrian, le sue cifre sono leggermente inferiori (14,7 punti nel girone Giallo, 12,6 nel Rosso), ma si rende utile anche in modalità differenti. Lo dimostrano rimbalzi (5 di media) ed assist (3) siglati nelle ultime tre sfide ad alto livello. Vincent, inoltre, non fa mai mancare la sua ‘zampata’ nei momenti decisivi, come nel secondo tempo della gara contro Cantù. E, per finire, ha compiuto un notevole ‘upgrade’ anche sul piano difensivo, con continui e costati miglioramenti dal suo rientro post infortunio di inizio stagione.

Adrian e Sanford, insomma, sono l’asso nella manica della Pallacanestro 2.015. A maggior ragione in un periodo in cui Valentini non brilla offensivamente e con un Cinciarini alla prese con acciacchi fisici. L’Unieuro non può prescindere dai suoi due americani e loro, del resto, non si fanno mai attendere.