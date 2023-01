Forlì affronta un mese decisivo: all’orizzonte Cividale e Cento

di Simone Casadei

La Pallacanestro 2.015 ha liquidato Nardò nella ‘doppietta’ casalinga consecutiva e strappato così due punti fondamentali in chiave classifica. La terza vittoria di fila consente infatti a Cinciarini e compagni di tenere il ritmo di Cento e Pistoia in testa al girone Rosso a quota 30 punti, irrobustendo peraltro il divario sulla quarta della classe. Udine ha perso malamente (-27) al PalaDozza di Bologna e ora è a -6 dal primo posto. Con i friulani, peraltro, l’Unieuro ha attualmente pure il vantaggio negli scontri diretti.

Chiudere la prima fase di regular season tra le prime tre del girone Rosso è fondamentale: significherebbe infatti accedere al girone Giallo della seconda fase – in cui confluiranno anche le ‘top 3’ del girone Verde –, con la possibilità di lottare per il miglior piazzamento possibile in vista dei playoff. E, altrettanto importante, garantirebbe automaticamente sia la qualificazione alla post-season, sia il fattore campo perlomeno nel quarto di finale. E oggi l’Unieuro, a sette partite dal termine, può contare su un discreto margine di sicurezza: 6 punti sulla quarta piazza (Udine), 8 sulla quinta (Cividale).

Ma il mese di febbraio che si sta per aprire sarà fondamentale. Innanzitutto per mettere una seria ipoteca sul pass per il girone Giallo, blindando la qualificazione. Il calendario non è dei più agevoli, ma scattare col piede giusto potrà aiutare. Domenica prossima, infatti, all’Unieuro Arena sbarcherà la Ferrara di Spiro Leka, reduce da un brutto ko interno con Ravenna e in striscia negativa da tre partite. Un avversario da non sottovalutare (come insegna il ko dell’andata) ma certamente alla portata.

Superare gli estensi significherebbe a quel punto affrontare con maggior ‘tranquillità’ la scivolosa trasferta di sabato 11 sul campo della sorprendente Cividale, che nell’ultimo turno – priva di Rotnei Clarke – è comunque caduta in casa con Cento (60-78 il finale). Il mirino, del resto, è puntato proprio sulla Tramec di coach Mecacci, che attenderà Forlì alla Milwaukee Dinelli Arena domenica 19. La posta in palio sarà particolarmente preziosa perché i punti contro gli emiliani – impegnati con Ravenna e Nardò prima del big match – Forlì potrebbe portarseli dietro nel Girone Giallo: avendo vinto di 1 solo punto all’andata, è in ballo per forza di cose anche il vantaggio dello scontro diretto. Febbraio si chiuderà poi in casa con una pericolante San Severo: incrocio di cui approfittare.

L’altra data chiave è il 19 marzo, fra 50 giorni, quando al Palafiera arriverà Udine. Detto che Forlì è padrona del proprio destino, prima i friulani dovranno sostenere altri due test di rilievo. A partire da quello di domenica 12 febbraio, quando l’Old Wild West sarà di scena al PalaCarrara di Pistoia. Un incrocio decisivo per le speranze dei bianconeri di agganciare una squadra del trio di testa. Quindi, dopo due gare abbordabili (Ravenna e Chieti), sarà il turno del derby friulano contro Cividale. Un calendario insidioso che potrebbe regalare all’Unieuro la certezza del Girone Giallo.