Forlì all’assalto: "A Pistoia con tanta energia"

di Gianni Bonali

La Pallacanestro 2.015 ha cominciato il nuovo anno nel miglior modo possibile, vincendo il derby con Rimini e calando così il ‘settebello’ (sono sette infatti le affermazioni consecutive per i biancorossi). Ora si punta quindi all’ottava ‘meraviglia’: Forlì sfida Pistoia nello scontro al vertice (palla a due alle 18, PalaCarrara) nella terza giornata di ritorno. Una partita per gli uomini di coach Martino da vincere non solo per staccare un avversario diretto, ma anche sfatare il tabù del parquet toscano, che ha visto prevalere i pistoiesi negli ultimi sette incontri casalinghi con Forlì.

Se l’Unieuro intende proseguire la sua striscia positiva, gli uomini di coach Brienza vengono dal successo in trasferta a Ferrara e sono in un periodo di grande fiducia: hanno vinto infatti quattro delle ultime cinque partite disputate e, soprattutto, sono imbattuti tra le mura amiche. In poche parole, alla Pallacanestro 2.015 oggi servirà comunque un’impresa.

"Andiamo ad affrontare un incontro molto importante – attacca coach Martino –, contro una squadra solida che sta dimostrando grande regolarità e che fa dell’aspetto difensivo un marchio di fabbrica, con una media di appena 62 punti subiti". Il coach riconosce la difficoltà del match, ma spiega che i suoi biancorossi "arrivano da un periodo positivo con tante certezze e partite importanti affrontate nella maniera giusta".

La squadra forlivese si presenta sul parquet toscano al completo, con la consapevolezza nei propri mezzi e la voglia di competere, mentre a Pistoia mancherà invece il centro Del Chiaro per infortunio. "I nostri avversari avranno un giocatore in meno nelle rotazioni, ma noi dobbiamo mantenere la nostra identità di squadra che sa correre, ma che ha dimostrato anche di saper ragionare. Occorre una partita intensa ed energica e stiamo lavorando per approcciare gli incontri sempre nello stesso modo, con la soddisfazione e il piacere di arrivare a questo match in testa alla classifica e di giocare partite di questo livello".

Martino tiene a sottolineare i valori tecnici del gruppo, che deve avere l’ambizione di migliorarsi sempre e il coraggio di provare a vincere con un avversario di rango. "Sarà una sfida tattica, ma alla fine verrà fuori il dna delle due squadre e – osserva il tecnico – dobbiamo essere bravi a limitare Pistoia nelle sue qualità migliori".

Per quanto riguarda Vincent Sanford il coach ha parlato con la guardia americana dopo il derby con Rimini. "Vincent – spiega – non era contento della prestazione di mercoledì scorso, ma è un giocatore molto importante e lo sarà sempre di più nel corso della stagione. Anche se non ha ancora fatto vedere tutto il suo potenziale, Sanford ha portato qualità: dal suo debutto infatti la squadra sta giocando meglio e tutti i compagni stanno beneficiando della sua presenza. Con lui in campo abbiamo sempre vinto e questo è un aspetto non casuale. Il mio messaggio a Sanford è quello di stare sereno, anche perché non è la produzione offensiva il mio unico metro di giudizio e con Rimini è stato bravo a fare altro".

Il campionato di A2 ha comunque una fisicità e un agonismo marcato rispetto alla Lega superiore in cui Sanford ha militato negli ultimi anni e quindi "sta facendo conoscenza con il contesto generale, squadra, avversari e metro arbitrale. Ma sono molto sereno – conclude il coach Martino – perché le sue qualità sono destinate a venire fuori".