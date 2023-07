Forlì, altri tre giovani acquisti. Pedrini cerca il rilancio

Nuova infornata di arrivi, ieri, in casa Forlì. Hanno varcato i cancelli di viale Roma 128b per mettere nero su bianco e legarsi al Galletto Diego Rossi, Jacopo Mosole e Matteo Pedrini. Il primo è un under al gran ballo dei debuttanti, il secondo, anch’egli under, ha già masticato pane e quarta serie, mentre il terzo, che under non è più, fa scalo in Romagna per ritrovare sè stesso.

Classe ’05, terzino sinistro scuola Cesena, Diego Rossi giunge alla corte di mister Martini in prestito dal Cavalluccio con "l’obiettivo di misurarsi per la prima volta col mondo dei grandi", recita la nota diramata dal club biancorosso. Reduce da una stagione vissuta ai margini in riva al Savio, nella quale ha raggranellato appena 1.290’ spalmati su 22 gettoni tra Under 18, Primavera 1 e Coppa Primavera, cerca spazio e continuità "per crescere e maturare".

Dal Genoa, sempre in prestito, arriva invece Jacopo Mosole, duttile mezzala mancina classe ‘04 provvista di un invidiabile bagaglio tecnico. Mossi i primi passi nella cantera Juve, viene prelevato dal Chieri, con cui ad appena 16 anni debutta in prima squadra nel massimo campionato dilettantistico; sua la rete che, il 23 maggio 2021, decide la sfida contro il Casale e regala la salvezza ai torinesi. Notato dal Grifone, Mosole trascorre in rossoblù le ultime due stagioni. Incanta nell’Under 18 di Gennarino Ruotolo, totalizzando 32 apparizioni, condite da 11 gol e 4 assist; più modesto il bilancio l’anno seguente in Primavera 2: sotto il magistero di Gilardino prima e Agostini poi racimola 21 scampoli, con un gol e 2 assist. Adesso Mosole va a caccia di "un’esperienza formativa importante".

Chiude il tris di acquisti Matteo Pedrini. Classe 2000, bergamasco cresciuto nel prestigioso settore giovanile dell’Atalanta, incarna il moderno centrocampista box to box: dinamico e abile a coniugare entrambe le fasi. Dopo l’esordio in D col Rezzato (24 gettoni, 2 gol e 4 assist), nella stagione 201920 sale in C con la Giana Erminio (16 presenze e un gol). Poi ancora terza serie con le maglie di Grosseto (13 apparizioni), Bisceglie (10) e Mantova (16), tappa, quest’ultima, martoriata da una seria infezione corneale. Infine l’esperienza con la Virtus Acquaviva nel campionato sammarinese, in cui si aggiudica la Coppa del Titano. A Forlì Pedrini proverà a rilanciarsi "ai piani alti della categoria".

Marco Lombardi