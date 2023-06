Forlì, annata mai così vincente Super anche senza la promozione

di Simone Casadei

L’annata della Pallacanestro 2.015 non si è certo chiusa nel migliore dei modi. Al netto della mancata promozione in massima serie, il passivo di 0-3 subito per mano della Vanoli Cremona non rende assolutamente merito alla meravigliosa cavalcata della compagine biancorossa. Cinciarini e compagni – è scontato affermarlo – avrebbero meritato un epilogo ben differente di quello consumatosi al PalaRadi. Nonostante un match, l’ultimo della serie, a senso unico, Forlì lunedì sera è uscita tra gli applausi scroscianti dei propri tifosi, che sovrastavano addirittura la festa dei padroni di casa.

Cremona è stata la bestia nera dei forlivesi (quattro delle sole otto sconfitte stagionali sono arrivate per mano della Vanoli), ma ciò nulla toglie alla meravigliosa cavalcata degli uomini in maglia Unieuro. Primo posto nel girone Rosso, piazzamento replicato poi nel complicato girone Giallo della seconda fase, quindi un percorso netto, con un ‘doppio’ 3-0, nei primi due turni di post-season contro Chiusi e Udine. Il ruolino di marcia della squadra di Antimo Martino è stato clamoroso. Nelle 39 partite di campionato complessivamente disputate, sono state ben 31 le volte in cui Forlì è uscita a braccia alzate. Per una percentuale di vittorie pari al 79% nel corso della prima stagione in biancorosso del coach (86% fino a gara3 di semifinale).

Numeri davvero eclatanti, nell’arco di un campionato fatto di un’eccezionale continuità di prestazioni e risultati, mantenendosi su ritmi elevatissimi da ottobre fino a questo giugno. I biancorossi sono partiti in quinta ‘caricando’ tutto l’ambiente con lo scalpo di Rimini al Flaminio, quindi si sono aggiudicati pure il derby con Ravenna (vinto poi anche al ritorno) infilando cinque vittorie consecutive. Un dicembre di fuoco? Non per l’Unieuro, che brucia Cento e quindi Udine e la Fortitudo Bologna, inaugurando il nuovo anno col bis sulla RivieraBanca. Un girone Rosso da numero uno, prima di sfoggiare tutta la propria brillantezza nelle fasi clou tra girone Giallo e playoff, chiudendo, prima della finale promozione, una clamorosa striscia positiva di undici risultati utili di fila.

Nella sua ‘giovane’ storia in serie A2, la Pallacanestro 2.015, prima d’ora, non era mai stata protagonista di una stagione così sostanziosa, chiusa con tali risultati. La prima annata terminata con una percentuale di vittorie positiva fu la stagione 201819, chiusa con Marcelo Nicola in panchina a conquistare il primo accesso del club ai playoff di A2. I biancorossi chiusero con 18 vittorie e 17 ko. Il campionato successivo, il primo di Dell’Agnello, si chiuse nel marzo 2020 causa pandemia con un record di 17-7, quindi, nel 202021, Forlì rovinò un super girone Rosso (19-5) con un finale di stagione a dir poco buio. Alla fine furono 22 i successi a fronte di 12 sconfitte, per un 65% di vittorie. Lo scorso anno, infine, il computo fu in perfetto equilibrio: 17-17.

Riavvolgendo il nastro, l’annata appena conclusa dai biancorossi è addirittura migliore delle stagioni coronate dalla promozione in A1 in epoca Libertas dagli anni ’80 in poi. Nel 199495, l’Olitalia, dopo il quarto posto in regular season, coronò il ‘salto’ in massima serie con 28 vittorie e 13 passi falsi (68% di successi). Un record superiore a quello della Jolly Colombani 198990 (21-19, 53%) e a quello dell’Acquabrillante 198283, che centrò la promozione in virtù della quarta piazza in A2 con un record di 20-10 (67%). Insomma, nonostante la promozione mancata, il risultato conquistato nel campionato 202223 entra a tutti gli effetti negli annali della pallacanestro forlivese.