Forlì, attacco rifondato dopo gli infortuni "Non è finita, meritiamo la promozione"

di Marco Lombardi L’indispensabile, l’utile e la scommessa. Completato il restyling del parco attaccanti, il Forlì ha presentato, ieri, gli ultimi arrivati alla corte di Mattia Graffiedi: Luca Cognigni, Pietro Biancheri e Francesco Nardella. Tre addizioni dettate dall’esigenza di rimpinguare un reparto martoriato dai terribili infortuni occorsi a Manara e Tascini, la stagione dei quali può considerarsi già finita, e lanciare il guanto di sfida alla capolista Giana Erminio, in fuga per la vittoria (+11). Classe ’91, centravanti strutturato con alle spalle una lunga carriera in serie C (Ancona e Fermana le tappe principali) costellata di infortuni che ne hanno bloccato l’ascesa ma non inaridito il talento, Luca Cognigni si è già rivelato al popolo biancorosso infilzando, al debutto, lo United Riccione, salvo poi abbandonare anzitempo il terreno di gioco per via di uno stiramento. "L‘avventura era partita bene, purtroppo non ci voleva questo stop ma sono sulla via del recupero", ha esordito l’ex Legnago Salus. Che si è detto "rammaricato" di aver lasciato il Forlì a -6 e ritrovarlo ora a -11: "Spiace per il pareggio di San Mauro, alla luce della mole di occasioni create, ma soprattutto per il pesante ko casalingo con il Crema". Cognigni ha indicato la via...