Forlì, attenta: le rivali pronte al mercato

Mentre entra nel vivo la volata per i piazzamenti playoff, in serie A2 sono giornate bollenti pure sul fronte mercato, con le pretendenti alla promozione in massima serie che si segnalano attive per un’aggiunta ‘last minute’. Il regolamento concede infatti un’ultima finestra tra l’ultima giornata della seconda fase e il debutto nei playoff (dunque tra l’8 e il 12 maggio). È esattamente ciò che è avvenuto nelle fasi conclusive degli ultimi campionati, con le prime della classe a puntellare i rispettivi roster (con esiti più o meno fortunati).

Tra le big della categoria, Torino ha a dir poco bruciato le tappe, avendo messo sotto contratto Simone Zanotti oramai già da una settimana. Il lungo classe ’92, reduce dalla massima serie di Napoli, potrà comunque esordire solo in occasione di gara1 playoff. Delle attuali avversarie dell’Unieuro, poi, radiomercato segnala una Cantù attivissima per ‘regalare’ a Meo Sacchetti l’uomo decisivo per il grande salto. Anche Cremona e la stessa Treviglio, poi, si guardano attorno: un colpo pare essere dietro l’angolo. Attenzione poi al girone Blu, le cui squadre Forlì potrebbe incrociare in una potenziale semifinale playoff. Udine certamente si muoverà sul mercato degli stranieri che hanno già il visto, oppure un comunitario (sta giocando con il solo Briscoe, dopo la separazione con Sherrill), così come è da tenere monitorata la situazione della Fortitudo. Gli innesti arriveranno dalla serie A, da una squadra che non disputerà i playoff.

A questo punto, dunque, Forlì proverà ad affondare il colpo o tenterà l’assalto con l’assetto attuale? L’andamento della stagione dell’Unieuro parrebbe far propendere per la seconda ipotesi. Al tempo stesso, però, un innesto permetterebbe alla squadra di respirare, andando chiaramente ad allungare le rotazioni (nella speranza che Benvenuti rientri al più presto). Il ritmo serrato dei playoff, del resto, nonostante la ‘freschezza’ di gran parte del collettivo forlivese, rischia di rivelarsi particolarmente opprimente. In particolar modo quando si tratterà di affrontare – si spera – avversarie blasonate con un super roster, ricco di alternative e ricambi. A Forlì, in realtà, non è richiesto alcun colpo a cinque stelle. Rischierebbe quasi di rivelarsi un boomerang in un sistema oliato come quello di Antimo Martino. Al contrario, un elemento di completamento, che garantisca la giusta dose di energia ed intensità, con acume tattico, potrebbe rivelarsi la mossa vincente. Magari nel reparto lunghi. A quel punto, chiaramente, la compagine del presidente Nicosanti uscirebbe allo scoperto in chiave promozione.

I possibili nomi? Facendo puro ‘fantamercato’ (bisogna anche considerare gli accordi in essere tra giocatori e attuali club), il primo sulla lista potrebbe essere quello di Quirino De Laurentiis da Scafati. Sarebbe probabilmente il profilo ideale per l’Unieuro e forse ‘Rino’ accetterebbe di buon grado un ritorno. Sarebbe forse anche la soluzione economicamente più alla portata. Restando in Campania, Napoli potrebbe poi proporre Andrea Zerini, mentre a Trieste si potrebbe puntare su Giovanni Vildera, già visto proprio ai playoff come rivale (a Rieti, nel 2019). Resta solo da capire se in viale Corridoni alzeranno o meno il telefono: non un dettaglio irrilevante.

Simone Casadei