Forlì, attento: in trasferta la Sammaurese ci sa fare

di Franco Pardolesi

Un derby con in palio punti importanti contro quella Sammaurese per anni bestia nera. Domani alle 15 il Forlì ospita la formazione cesenate per cercare i tre punti dopo il 2-2 di Riccione e i precedenti 4 ko di fila. Opposti gli interessi di classifica. Per i galletti l’occasione per dare una spallata in zona playoff: a due giornate dal termine sono a quota 54 al quinto posto – l’ultimo utile –, ma appaiati al Real Forte Querceta, che farà visita a un Mezzolara affamato di punti salvezza, e al sorprendente Corticella, che sarà ospite della capolista Giana Erminio.

Sul fronte opposto la Sammaurese, a quota 48 (4 lunghezze sopra la zona playout), sarà a caccia di punti che la mettano al riparo da (pur improbabili) brutte sorprese. Dopo la chilometrica era di dieci tornei con mister Stefano Protti, poi salito in serie C sulla panchina della Fermana, la squadra giallorossa da quest’anno è allenata da mister Marco Martini, che abitualmente s’affida al 4-3-3.

Domenica scorsa la Sammaurese ha messo in carniere un punticino col pareggio interno (1-1) con il Lentigione. Nelle ultime dieci partite la squadra pascoliana ha centrato una sola vittoria a fronte di sei pareggi e tre sconfitte. Un striscia non felicissima in cui, però, Sammaurese è stata capace di battere, in casa, la capolista Giana Erminio (2-1) e di cogliere un prezioso 0-0 sul campo della Pistoiese, seconda e ancora in lotta per la vittoria finale.

Buono il cammino lontano da casa dei cesenati, che con cinque vittorie e otto pareggi in 18 partite fanno registrare un significativo +5 nella sempre veritiera media inglese. Con 40 reti al passivo la difesa sammaurese occupa un buon quarto posto dietro ai pacchetti arretrati di Pistoiese, sin qui battuta 28 volte, Giana Erminio (31) e Forlì (39). Molto peggio fa l’attacco giallorosso, che con 44 reti a segno figura tra i meno prolifici.

Per Maini & Co. c’è poi un pericolo in meno: sarà assente lo stagionato Mario Merlonghi (35 primavere), appiedato da un turno di squalifica: un centrattacco dalle polveri asciuttissime che sta vivendo una seconda giovinezza con le 13 reti messe a segno in questo campionato dopo le 18, con la stessa casacca, dell’anno scorso.

Due gli ex biancorossi nelle fila della Sammaurese. Innanzitutto il capitano Marcello Scarponi, padrone del centrocampo del club da dieci campionati consecutivi con la bellezza di 312 presenze e 16 reti (a Forlì in C2 con 20 gettoni). L’altro, Thomas Bonandi (20 presenze e 5 reti nei biancorossi in D nel 2019-20), out però per infortunio.

La Sammaurese, fondata nel 1935 e per l’ottavo campionato consecutivo in serie D, ha incrociato la strada del Forlì partendo dalle due uniche stagioni che ha disputato in serie C: 1947-48 e 1948-49. Da allora nei diciotto faccia a faccia giocati tra serie C, D e Promozione, il bilancio è in perfetta parità con sei vittorie a testa e altrettanti match terminati in parità ,tra i quali il risultato ad occhiali della gara d’andata a dicembre.

In casa Forlì, domani mister Graffiedi potrà di nuovo contare sul terzino Adriano Fusco, dopo il turno di squalifica scontato, e sul difensore centrale Matteo Ronchi. Unica assenza Elia Ballardini, alle prese con un guaio muscolare.