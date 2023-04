Forlì, caccia al colpo del rilancio Mister Graffiedi: "Siamo vivi"

di Marco Lombardi

Riccione, terzultima spiaggia... a sinistra. Operazione ‘Perla Verde’ per il Forlì, chiamato a trovare una via d’uscita alla crisi oggi (ore 15) al ‘Nicoletti’ contro lo United. Biancazzurri con la pancia piena e la mente sgombra da assilli – remoto il rischio di essere riassorbiti nella zuffa playout – per chiudere dignitosamente una stagione maculata di luci e ombre; biancorossi per sferrare un colpo da tre punti, smarcarsi dal club degli anonimi nel quale si sono infognati e salpare alla volta dei playoff.

"Siamo reduci da una delle settimane più difficili della stagione – scandisce Mattia Graffiedi –, alla luce dei tanti infortuni ma anche dell’influenza che ha colpito quattro ragazzi, di cui Maini, Ronchi e Morri recuperati solo nella rifinitura e Biancheri, invece, costretto ad alzare bandiera bianca. Rientrerà Amedeo Ballardini, ma saremo privi di Elia, mentre Farneti ha chiuso anzitempo la stagione per un problema alla caviglia, Guerra è ai box e Fusco squalificato".

Forlì a Riccione sul binario dell’emergenza, dunque, ma niente alibi: "Chi andrà in campo – giura il tecnico di Cesenatico – si farà trovare pronto per affrontare la battaglia. Che ha un significato particolare, in quanto veniamo da quattro sconfitte consecutive e il momento è davvero delicato. Detto ciò, la squadra è viva, ne abbiamo avuto dimostrazione col Ravenna, e vuole ribaltare la situazione. Certo, siamo consapevoli delle difficoltà che andremo ad affrontare perché il Riccione attraversa, sì, un periodo speculare al nostro (un punto in cinque partite), però dispone di giocatori di grande valore, soprattutto davanti, in grado di spostare gli equilibri".

Già, perché lo United non è solo Mokulu, uno che in serie D è come un assegno in bianco. "Ci sono anche D’Antoni, Ferrara, Vassallo e De Silvestro; insomma, un parco attaccanti di primo piano per questa categoria", spiega Graffiedi. Che aggiunge: "Servirà grande attenzione, è chiaro, ma al di là della tattica e delle individualità, dovremo dare qualcosa di più per fare risultato. Non basta essere belli e bravi". L’obbligo di crederci, il dovere di provarci per ridare fiato alla corsa playoff e non restare col cerino in mano. "Il Forlì è sempre stato tra le prime tre della classe e va da sé che l’obiettivo rimane quello di allungare la stagione; io sono convinto che possiamo giocarci le nostre carte in queste ultime tre partite. Fallimento in caso di mancata qualificazione? Ne parleremo, eventualmente, a giochi fatti".

Capitolo formazione: ballottaggio De Gori-Ravaioli tra i pali (favorito il primo), mentre toccherà a Fornari rilevare Elia Ballardini nel ruolo di terzino destro. Possibile staffetta Piva-Amedeo Ballardini nella terra di mezzo. Infine davanti, con la sola eccezione di Biancheri, stanno tutti bene, compresi Varriale ("ha smaltito l’influenza"), Cognigni e Caprioni. "Abbiamo grandissimi attaccanti – chiosa Graffiedi –, ai quali manca solo un pizzico di convinzione e di lucidità in più per determinare le partite". Dirigerà l’incontro il signor Juri Gallorini della sezione di Arezzo (assistenti Vagheggi e Jordan). La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook dello United Riccione.

Il probabile 11 (4-3-1-2): De Gori; Fornari, Ronchi, Maini, Rrapaj; Eleonori, Scalini, Piva; Caprioni; Cognigni, Varriale.