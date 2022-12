Forlì, caccia alla Giana Arriva un gennaio caldo

di Marco Lombardi

Se non a gennaio, quando? Inizia domani un mese che si preannuncia decisivo per le sorti del Forlì di mister Graffiedi (nella foto), vicecapolista a braccetto con la Pistoiese, atteso da un calendario fitto d’impegni nei quali si giocherà molte (forse tutte) le residue speranze di riaprire la corsa al primo posto. Che oggi appare una chimera.

Un mini ciclo di 5 incontri condensati in 22 giorni, contro squadre impantanate nella zona calda della classifica, da mettere a frutto per rosicchiare punti alla capolista Giana Erminio, in fuga per la vittoria (+11), ma impicciata con avversarie (quasi tutte) più quotate, e riaccendere la miccia delle ambizioni. Vietati i passi falsi, pena la prospettiva di doversi accontentare, ben che vada, di un piazzamento nella griglia dei playoff. Che in serie D, si sa, contano come il due di coppe quando a briscola comanda bastoni, non garantendo la promozione in C, e comportano l’obbligo di pagare una mensilità in più a squadra e staff. Ma procediamo con ordine.

Girata la boa di metà stagione, il Forlì ripartirà l’8 gennaio da Salsomaggiore affrontando il fanalino di coda, talmente in down che più in basso di così c’è solo da scavare. Chiusa l’andata con soli 6 punti, frutto di altrettanti pareggi a fronte di ben 13 sconfitte, di cui 10 nelle ultime 11 gare, i termali neopromossi hanno smobilitato la rosa con un’autentica diaspora dicembrina (via undici giocatori) e salutato, dopo Cristiani, anche mister Lavezzini (dimissionario), il cui interregno è durato appena 4 partite; ora toccherà al ‘cireneo’ Lauro Bonini, ex Bagnolese, il compito di traghettare dignitosamente i gialloblù nella categoria di competenza: l’Eccellenza. È pure banale, dunque, asserire che non violare il ‘Francani’ sarebbe l’apoteosi del tafazzismo.

Sette giorni dopo, il galletto aprirà casa a un’altra matricola: il Sant’Angelo. Ispidi e umorali, i rossoneri barasini annaspano ai margini della zona playout e nella parentesi di mercato da poco conclusa hanno puntellato la rosa con i difensori Bigolin e Cosentino, il centrocampista Perego e l’attaccante Timothy Ekuban, fratello del più noto Caleb punta del Genoa.

Uno, due, tre s’alza... l’asticella il 22 gennaio, allorquando il Forlì farà tappa al ‘Lungobisenzio’ per misurarsi con il Prato, grande delusa, della nuova gestione Brando. Lanieri solo un passo sopra i playout, ma con un bomber in più: Cherif Diallo, poderoso centravanti della Nazionale liberiana (per le referenze citofonare Weah) giunto in Italia a bordo di un barcone dopo un estenuante ‘viaggio dell’Inferno’.

Turno infrasettimanale tre giorni dopo: biancorossi al ‘Camp Nòv’ – alias ‘Immergas Green Arena’ – di Sorbolo Mezzani, covo di un Lentigione inguaiato ma in ripresa (8 punti nelle ultime 4) dopo un avvio disastroso costato la panchina al tecnico brasiliano Romulo Togni. Nemmeno il Lenz è restato a guardare nella parentesi di mercato dicembrina: alla corte del nuovo trainer Paolo Beretti sono sbarcati il portiere Piero Burigana, il sempiterno califfo della difesa Simone Gozzi (ex Cagliari in serie A) e Francesco Agnello, già centrocampista del Rimini.

La sfida casalinga al pericolante Scandicci, rinforzato da Brega (oltre 200 gol) e Paparusso, farà calare il sipario sul tour de force di gennaio. E va da sé che dopo le prime cinque giornate di ritorno gli orizzonti biancorossi saranno più nitidi.