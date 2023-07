Forlì Calcio a Cinque, conferma di Cangini Greggi e l'arrivo di Mingozzi

Un’ulteriore, importante conferma e un arrivo nell’area tecnica del Forlì Calcio a Cinque. Dopo lo sfortunato epilogo della scorsa stagione, nella quale i biancorossi hanno sfiorato l’accesso alla finale dei playoff di serie C che metteva ovviamente in palio la promozione in serie B, la società è ripartita con la conferma di capitan Luca Cangini Greggi (nella foto), anche nell’ultimo campionato tra i migliori del quintetto forlivese. Il veterano continua così la sua storia ‘infinita’ col club.

L’intramontabile bandiera della squadra vestirà la casacca biancorossa per la 24ª stagione consecutiva, la 16ª con la fascia da capitano ormai tatuata sul braccio. Forlivese, classe 1983, Cangini Greggi, che con il Forlì Calcio a Cinque ha disputato anche diversi campionati tra serie A2 e B, taglierà così nella prossima annata il prestigioso traguardo delle 500 presenze con la stessa divisa.

L’altra novità, dopo l’addio di Carlo Aldini, riguarda il ruolo di viceallenatore. Nella prossima stagione sarà Filippo Mingozzi la spalla di mister Luca Vespignani. Mingozzi si aggiunge allo staff tecnico forlivese dopo una carriera ultraventennale prima da giocatore (con Imola, in serie B, poi con le maglie di Castel Bolognese e Ravenna), poi come allenatore a Forlì alla guida dell’Union Sammartinese. A completare lo staff della prima squadra son stati confermati il preparatore dei portieri Marco Torturiello e il fisioterapista Marco Fabbri.

f. p.