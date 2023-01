Forlì, cambiano le date e arriva un tour de force

di Franco Pardolesi

Un calendario rivoluzionato. Lunedì la Lega Nazionale Dilettanti (Lnd) ha comunicato la variazione delle date di due giornate della serie D. Con l’ufficializzazione delle date di svolgimento della 73ª edizione del Viareggio Cup, che si svolgerà negli stadi toscani dal 29 marzo al 3 aprile, alla quale parteciperà anche la Rappresentativa della serie D, il Dipartimento Interregionale ha infatti disposto le modifiche al calendario del campionato. Per il girone D, quello dei galletti, la 12ª giornata di ritorno è stata anticipata dal 19 al 12 marzo e lo stesso discorso vale per il 13° turno, che è stato anticipato dal 26 al 19 marzo.

In conseguenza di queste variazioni la giornata di riposo, che originariamente era stata programmata per domenica 12 marzo, è stata quindi posticipata a domenica 26 marzo. Da domenica 2 aprile, poi, il calendario rimarrà invariato. Per consentire inoltre il regolare svolgimento della stagione le squadre che avranno uno o più calciatori convocati, da mister Giannichedda, nella Rappresentativa azzurra, potranno richiedere l’anticipo al 15 marzo delle partite in programma il 19.

Per il Forlì i due match anticipati sono quello interno contro il Mezzolara, che si giocherà allo stadio Morgagni domenica 12 marzo, e la seguente trasferta in Toscana, sul terreno di gioco del Real Forte Querceta, anticipata a domenica 19 marzo.

Un calendario fitto di impegni che vedrà i biancorossi affrontare anche tre turni infrasettimanali. Dopo la trasferta di domenica prossima nella tana del Prato, infatti, capitan Amedeo Ballardini & Co. saranno di nuovo lontano dalle mura amiche mercoledì 25 gennaio sul terreno del Lentigione. Quindi nuova apparizione di mercoledì già l’8 febbraio, allorché i galletti saranno impegnati nel match interno con la Bagnolese – in programma tra le partite in trasferta contro Corticella e Carpi –. Molto più avanti, invece, l’ultima partita infrasettimanale, in programma giovedì 6 aprile, nella settimana che porta a Pasqua, gara che farà seguito a Forlì-Correggese, prima dell’ultima sosta domenicale del 9 aprile 2023, appunto per Pasqua.

Frattanto la partita di domenica sul campo del Prato, che in un primo momento si era pensato di anticipare a sabato prossimo in vista del turno di metà settimana, resta calendariata per domenica. Le due società non hanno trovato l’accordo.

Con un tour de force del genere, per il mister Mattia Graffiedi sarà fondamentale recuperare alla svelta i tanti elementi infortunati. Dopo il rientro di Elia Ballardini, in campo domenica negli ultimi minuti del vittorioso 2-1 sul Sant’Angelo, l’allenatore a Prato potrà riavere a disposizione l’attaccante Lorenzo Caprioni, che ha recuperato dal malanno muscolare accusato un paio di settimane orsono. Ancora out, al contrario, il centrocampista Giovanni Farneti (distorsione alla caviglia). Da valutare il recupero del centravanti Luca Cognigni, fermo da prima della sosta natalizia per un guaio a un polpaccio, e anche il possibile impiego di Antonio Varriale, infortunato a una spalla nell’ultimo match, per il quale gli esami hanno clinici hanno escluso lesioni: la decisione dopo la rifinitura di sabato.