Forlì-Caronno: primo scontro da playoff Servono risposte dall’americana Graves

Per il terzo turno di campionato il Softball Forlì torna sul diamante di casa, e sarà il primo confronto contro una delle pretendenti ai playoff. Ospite del Buscherini è la Rhea Vendors Caronno: gara1 alle 16, gara 2 invece alle 18.30. Con appena quattro partite alle spalle, Forlì cerca ancora di stabilire la sua dimensione partendo dalle poche cose che si sono viste finora.

Le bianconere possono essere ben contente del loro attacco da 46 valide e .368 di media. Praticamente tutte hanno battuto almeno un singolo, e il line up si è mostrato produttivo e pericoloso sia con la parte alta che con quella bassa. Gasparotto e Ricchi come prevedibile hanno fatto la parte del leone, ma è eccellente il .444 di Cortesi con 1.167 di Ops, e nelle medesime statistiche il .429 1.072 di Cacciamani. La lanciatrice della Nazionale è anche la certezza in pedana di lancio: tornata dalla Nuova Zelanda in splendida condizione, ha iniziato alla grande a suon di strike out e palle mosse.

La lanciatrice americana è un altro discorso. Il meno che si possa dire di Graves è che si trova a corto di condizione. Non ci sarebbe niente di irreparabile, non fosse che Graves si fermerà a Forlì solo per la prima parte della stagione, ma si sapeva. Con queste premesse, la società non può darle molto tempo per recuperare: se il campionato dovesse essere equilibrato come suggerito dai risultati della seconda giornata (Saronno ko con Castelfranco, Bollate pari a Macerata), ogni partita diventa più difficile e ogni vittoria più importante.

Caronno, avversario di giornata, è formazione abbonata ai piazzamenti di valore: la scorsa stagione le varesine si sono fermate alle semifinali scudetto come Forlì e sono state sconfitte nella finale di Coppa Italia. In classifica ha lo stesso bilancio delle romangole, 3-1. L’unico ko è arrivato nello scontro diretto con Pianoro. La scorsa stagione le lombarde vinsero due volte al Buscherini andando a segno 19 volte per la peggior sconfitta stagionale.

Altre partite: oggi Saronno-Bollate; domani Pianoro-Collecchio, Parma-Macerata e Sestese-Castelfranco.

e. ma.