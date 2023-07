Forlì, c’è anche Tassone "Energia tra gli esterni"

L’Unieuro completa il suo pacchetto di italiani con la firma di Maurizio Tassone. Era già nell’aria da tempo, ma ieri sera è arrivata l’ufficialità della firma dell’esterno piemontese classe 1990, reduce da una difficile stagione in A2, dove ha vissuto prima la scomparsa del Kleb Ferrara (4 punti abbondanti di media in 23 presenze), poi la retrocessione con la maglia della Npc Rieti (quasi 6 punti ad allacciata in 12 gare).

"Pericolosità offensiva, capacità difensiva e solidità", queste le parole con cui il presidente Giancarlo Nicosanti descrive il nuovo giocatore biancorosso: guardia che può giocare anche playmaker, buon tiratore da 3 punti, Tassone sarà l’uomo di garanzia dei biancorossi, colui che dovrà dare profondità e alternative al settore piccoli, soprattutto in virtù della scommessa fatta sulla solidità e sulla condizione di Federico Zampini (senza dimenticare che Daniele Cinciarini, 40 anni compiuti, avrà bisogno di respiro).

Molte sono le esperienze che ha vissuto nella sua carriera il 33enne giocatore dell’Unieuro, che dopo le giovanili al Cus Torino, ha fatto il suo esordio tra i senior proprio con il Cus, prima nella vecchia C Dilettanti e poi in serie B, per un quinquennio di grande crescita. Poi il salto da protagonista in Dnb: un biennio a Pavia, poi due anni con la Pms Moncalieri, allenato da coach Lorenzo Pansa. Queste esperienze gli valgono la serie A: Cantù gli dà fiducia e spazio crescente in un biennio (2017-2019) in cui arriva a conquistarsi anche spazio nelle rotazioni del massimo campionato nazionale.

Dopodiché alcune stagioni da protagonista nelle serie minori: Corato, Vigevano e Molfetta sempre in doppia cifra di media, con un rendimento che gli apre la possibilità di tornare in A2, lo scorso anno, tra Ferrara e Rieti. "Siamo convinti che Maurizio abbia le caratteristiche tecniche e l’esperienza per completare al meglio il nostro pacchetto esterni – afferma coach Antimo Martino –. Avremo un giocatore in più nelle rotazioni rispetto alla scorsa stagione e questo ci permetterà di aumentare innanzitutto la competitività durante gli allenamenti e poi di avere una risorsa in più durante la stagione che si preannuncia ancora più dura rispetto alla scorsa". Una stagione in cui Forlì, ancora una volta, vuole essere protagonista.

Valerio Rustignoli