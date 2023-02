Forlì-Cento, storia di un derby caldo tra polemiche e canestri sulla sirena

di Simone Casadei È la vigilia di una delle partite più importanti della prima parte del campionato della Pallacanestro 2.015. Domani sera, a Cento, ci sono in palio punti pesanti in vista della seconda fase della regular season, dal momento che le due squadre sono destinate a ritrovarsi nel girone Giallo. Il clima alla Milwaukee Dinelli Arena si preannuncia bollente sulle due sponde, con i tagliandi destinati alla tifoseria forlivese che sono andati letteralmente ‘bruciati’ in poche ore. Del resto Forlì-Cento si è sempre rivelata un vero e proprio derby. I precedenti più vibranti risalgono indubbiamente al campionato di serie B 201516. Inserite nel girone A, le due compagini, entrambe allestite per giocarsi la promozione al piano di sopra, diedero vita a sfide al cardiopalma già nel corso della regular season, violando l’una il campo dell’altra. Prima, nel girone di andata, Forlì, manda in visibilio i suoi 250 appassionati presenti a Cento rientrando dal -17 dell’intervallo e regolando per 65-71 i padroni di casa con una prestazione ‘monstre’ di Vico (31 punti). Nella gara di ritorno, gli uomini di Lanfranco ‘Lupo’ Giordani si vendicarono in una gara punto-a-punto (finì 71-72) decisa dall’ex FulgorLibertas Benfatto: prima col canestro del sorpasso a -34”, quindi...