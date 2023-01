Forlì, cento volte Rrapaj: "E guardo avanti"

di Franco Pardolesi Da due settimane è entrato nel ‘Club dei Cento’. Paolo Rrapaj, di origini albanesi, ma forlivese a tutti gli effetti, nel match col Crema – purtroppo perso dai biancorossi in casa 1-2 prima del successo di domenica scorsa 0-3 a Salsomaggiore – ha giocato la sua centesima partita con la maglia biancorossa. La sua prima partita con i galletti, ed anche l’unica in serie C, l’ha disputata nel 2014-15 con Richard Vanigli alla guida della squadra. Poi un campionato in D sempre col Forlì, uno a Ravenna, un altro anno in biancorosso (2017-18) prima di altre quattro stagioni tutte in serie D, a lottare per la salvezza con le casacche di Sasso Marconi e Montevarchi. Dall’anno scorso il ritorno al Morgagni con la sua migliore stagione fatta di 36 gare e la bellezza di sei reti per il biondo tuttofare mancino. Rrapaj, che effetto fa toccare le cento presenze in maglia biancorossa? "Senz’altro un bel traguardo e una bella soddisfazione. Ma io sono abituato a guardare in avanti". Giocando col Forlì qualche altro campionato lei ha la possibilità di entrare nei primi dieci giocatori, come presenze, della storia biancorossa. Può essere un’altra meta a cui puntare? "Mi piacerebbe molto. Io ce la...