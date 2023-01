Forlì, chance di riscatto: stavolta va colta

di Franco Pardolesi

Obiettivo: tornare a vincere. Domani il Forlì ospita, ore 14.30 allo stadio ‘Morgagni’, lo Scandicci. La squadra toscana, dopo la 23ª giornata, occupa la penultima posizione della classifica che, qualora fosse confermata a fine campionato, varrebbe lo sgradito salto a ritroso in Eccellenza. Il nome di quel club evoca nei tifosi biancorossi dolcissimi ricordi: lo Scandicci fu il rivale della penultima gara del campionato 2011-12 quando il Forlì ottenne conquistò il ritorno in serie C con un sonoro 0-5 (si giocava in Toscana).

Sebbene in maniera non così netta, anche il Forlì di questi giorni deve saltare di slancio il non impossibile ostacolo di domani, dopo i pareggi a reti bianche nelle recenti trasferte con Prato e Lentigione. Due pareggi che hanno impedito alla squadra di mister Graffiedi di rosicchiare punti qualità alla capolista Giana Erminio che ha rallentato l’andatura pareggiando prima in casa del Mezzolara (1-1) poi, addirittura, tra le mura amiche col fanalino Salsomaggiore (2-2).

Dallo scorso dicembre sulla panchina del club toscano siede Mirko Taccola, abbonato al 4-3-3, che nella stagione scorsa ha vinto il campionato d’Eccellenza alla guida dello Riccione United. Il nuovo mister della squadra biancoblù ha preso in mano la squadra dopo l’esonero di Athos Rigucci che, anno scorso, l’aveva guidata alla salvezza nel gruppo E della serie D. Taccola, da calciatore, ha vestito molte maglie: spicca quella dell’Inter 1992-93. Cresciuto nel Pisa, ha presenze anche nel Napoli, Cagliari, Pescara, Paok Salonicco e, in Romagna a fine carriera, nel San Marino. Il suo Scandicci, oggi, arriva a Forlì reduce da due risultati utili: domenica scorsa la vittoria casalinga sul Real Forte Querceta (2-1, con un burrascoso post partita) alla quale ha fatto seguito il pareggio 1-1 sul campo del Fanfulla (gol di Borgarello negli ultimi minuti del match).

Nelle dodici partite giocate in trasferta lo Scandicci ha ottenuto il magro bottino di 7 punti frutto di una sola vittoria, centrata prima di Natale col blitz sul campo del Prato (0-2), con quattro pareggi e con sette sconfitte. Con sei centri l’attaccante Leonardo Saccardi, alla 7ª stagione coi toscani, è il leader di un attacco sin qui a segno 26 volte. Peggio ha fatto il reparto difensivo della squadra che, con 39 reti incassate, è la terzultima del gruppo D. Nel recente mercato di riparazione lo Scandicci si è rafforzato con l’arrivo dei difensori Alessandro Discepolo, prelavato dal Gavorrano, e Daniele Paparusso, dal Città di Castello, e dell’esperta punta centrale Cristian Brega bomber dalle polveri asciutte con la bellezza di 206 reti in carriera tra serie C, D ed Eccellenza.

Dal campionato 2007-08 lo Scandicci, fondato nel 1908, mantiene la serie D. Solamente tre le occasioni di faccia a faccia tra le due squadre. Nei tre precedenti, curiosamente, si sono verificate altrettanti successi esterni. Lo Scandicci vinse a Forlì per 2-4 nel campionato 2011-12 mentre il Forlì, oltre come detto allo 0-5 di quella stagione, ha vinto la gara d’andata dello scorso settembre in Toscana per 1-2 grazie alle reti di Elia Ballardini e di Tascini dal dischetto.

Per il match di domani mister Graffiedi recupera il regista Nicolò Scalini, che ha scontato i due turni di squalifica, mentre oltre ai lungodegenti Manara, Tascini e Scaioli dovrà ancora rinunciare al centravanti Luca Cognigni ancora alle prese con un malanno muscolare.