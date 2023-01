Forlì, che fame in Coppa con Torino "Importante centrare la Final Four"

di Gianni Bonali

L’Unieuro, reduce dalla sconfitta di Pistoia, sfida Torino (palla a due ore 20.30, Unieuro Arena) con l’obiettivo di arrivare alla Final Four di Coppa Italia (11-12 marzo, sede da definire). Si completa così il programma dei quarti di finale e la vincente incrocerà i guantoni con Cremona, vittoriosa proprio su Pistoia.

"Giochiamo contro una squadra che sta dimostrando il suo valore – attacca coach Martino – e che nel girone Verde sarebbe seconda solo a Cantù se non avesse avuto la penalizzazione". La squadra di coach Ciani ha infatti il miglior attacco del suo girone e uno dei migliori reparti offensivi dell’intero campionato di A2. "Una formazione che fa del collettivo la sua forza, ben organizzata e allenata, una partita quindi impegnativa, ma noi abbiamo la voglia di vincere e ottenere la qualificazione alla Final Four, un risultato gratificante per un gruppo nuovo che lavora insieme da pochi mesi".

Anche perché a marzo si giocherà per l’assegnazione di un trofeo che ha sempre un fascino particolare. E poi bisogna "provare a ritornare alla vittoria dopo una partita di campionato che, al di là della sconfitta, non ci rende molto felici. Contiamo di farlo in casa con una buona prestazione, ripartendo con la giusta energia e intensità, speriamo davanti a tanti tifosi".

La squadra biancorossa è al completo, si è allenata regolarmente e dopo aver analizzato la sconfitta con Pistoia, con i toscani che hanno disputato un incontro di qualità, si è subito proiettata verso la sfida con i piemontesi. "Torino ha un valore assoluto – spiega –, è una squadra che gioca bene insieme e non si affida esclusivamente a uno o due elementi. In più ha grande fisicità negli esterni, con i tre giocatori titolari Vencato, Mayfield e De Vico e con un potenziale offensivo degno di nota. Noi dobbiamo essere bravi a iniziare la gara con giusto approccio ed energia, anche se non è semplice affrontare tanti impegni ravvicinati e giocare ogni tre giorni. Ma anche Torino è nella nostra stessa situazione e comunque quando si è sul parquet l’adrenalina prende il sopravvento sulla stanchezza".

I piemontesi sono una squadra di prima fascia del campionato e quindi Martino chiede ai suoi di interpretare una partita decisa, con una concentrazione costante che non permetta mai agli avversari di giocare in maniera facile. "Un ruolo importante sarà l’aspetto difensivo – prosegue –, anche per limitare le loro qualità e tornare a fare un incontro con più attenzione e intensità, che sono poi i nostri punti di forza. Abbiamo infatti costruito le vittorie sulla mentalità, sull’energia e sul sacrificio e dobbiamo esprimere questi valori, pensando comunque che bisogna considerare anche le prestazioni degli avversari".

Poi analizza il momento di Vincent Sanford, che "sono convinto abbia messo nelle gambe tanto lavoro e nelle prossime settimane inizierà ad avere anche brillantezza. Sono soddisfatto del percorso fatto finora dalla squadra e avrei firmato per essere a questo punto della stagione con questi risultati e questa classifica, ma soprattutto con l’unione e lo spirito di gruppo e l’empatia che si è creata con il pubblico. E’ un campionato – conclude – con diverse squadre di valore e ogni partita ha una storia a sé, ma noi abbiamo ancora margini di miglioramento".