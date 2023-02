Forlì, che rimonta: per una notte balla da sola

Gesteco Cividale 73 Unieuro Forlì 77 CIVIDALE: Balladino ne, Miani 10 (26, 22), Cassese 4 (13, 01), Rota 7 (02, 26), Mouaha 6, (24, 01), Furin, Battistini 10 (14, 24), Barel ne, Clarke ne, Pepper 26 (511, 59), Micalich, Dell’Agnello 10 (27, 12). All.: Pillastrini. UNIEURO FORLÌ: Sanford 22 (710, 23), Cinciarini 13 (11, 25), Gazzotti (01), Valentini 7 (02, 13), Adrian 22 (49, 47), Pollone 3 (13, 03), Ndour ne, Radonjic, Penna 4 (15, 01), Benvenuti 6 (34, 01). All.: Martino. Arbitri: Vita, Grazia, Giovannetti. Parziali: 20-15, 45-35, 54-56. Note – T2: Cividale 1337 (35%), Forlì 1735 (49%); T3: Cividale 1225 (48%), Forlì 923 (39%); TL: Cividale 1120 (55%), Forlì 1621 (76%). Rimbalzi: Cividale 35 (12 offensivi), Forlì 38 (10 offensivi). Fallo tecnico a Martino, fallo antisportivo a Cinciarini. di Marco Bilancioni Per qualche ora da sola in testa alla classifica: l’Unieuro comincia così la fase calda del suo calendario e il duello a distanza con Cento, destinato a culminare nel big match fra sette giorni in Emilia, con i rivali sconfitti e attardati di 2 punti. C’è un paradosso da segnalare benché poco rilevante alla luce della formula della regular season: Forlì, capolista, ha vinto la quinta partita consecutiva ma stasera può trovarsi seconda per differenza canestri se...