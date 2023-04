Forlì, Cinciarini si esalta quando conta davvero

di Valerio Rustignoli

Quando il pallone scotta, quando i possessi diventano decisivi, poter contare su giocatori esperti e dotati di talento e killer instinct è un grande valore aggiunto per ogni squadra. Per l’Unieuro 202223, chi sia l’uomo in più, chiamato a queste missioni, non è difficile immaginarlo: si tratta di Daniele Cinciarini.

In questi mesi, la guardia nata a Cremona ha più volte confermato il suo valore e la sua pericolosità. Nelle prime due gare del girone Giallo, ‘Cincia’ ha tirato fuori le unghie: 15 punti nella sconfitta contro Cremona, addirittura 23 punti nella vincente trasferta di Treviglio, dove il numero 5 biancorosso ha realizzato gli ultimi sei punti dei suoi, fondamentali per conquistare il successo. In queste due gare, l’impatto di Cinciarini si può facilmente misurare nella percentuale di punti realizzati: contro la Vanoli, infatti, ha realizzato un quarto dei punti della squadra (25%), migliorando ulteriormente nella bergamasca, dove ha firmato il 28% degli 83 punti realizzati dall’Unieuro. Numeri importanti, che fanno della guardia forlivese, con i suoi 19 punti di media, il terzo miglior marcatore del girone Giallo, dietro a Varnado (22) e al compagno Adrian (20). C’è però una differenza sostanziale fra i tre: se i primi due stanno in campo rispettivamente 36’ e 32’ di media, Cinciarini mette insieme i suoi numeri in appena 22’ di gioco, grazie anche al 62% al tiro che lo colloca nella top 3 dei realizzatori percentuali del girone. Un bell’enigma quindi, per chi deve giocare contro Forlì.

L’esperienza nel girone Rosso dice che Cinciarini era assente contro Nardò e Fortitudo e nelle restanti due sconfitte non ha mai realizzato più di 5 punti (contro Cividale). Va detto però che la trasferta di Ferrara – poi ‘azzerata’ dal ritiro degli estensi – era stata la sua miglior prova offensiva stagionale: 23 punti, un high pareggiato prima di Pasqua proprio nella trasferta di Treviglio.

Nel girone di ritorno c’era stata qualche difficoltà: acciacchi contro Chieti, il derby a Ravenna saltato per un problema al collo, lo stop dopo la vittoria contro San Severo per le ultime tre partite della prima fase. Insomma, la media punti del riutorno è stata di poco più di 9 a partita. Ma l’inizio di seconda fase, coincisa col rientro dall’infortunio, ha visto più che raddoppiare le sue cifre. Proprio ora che la temperatura sale. Tra l’altro, tutti dicono che le squadre del girone Verde siano più forti rispetto alle pari grado del Rosso. Ebbene, Cinciarini ha ben impressionato anche contro la squadra che è arrivata quarta in regular season, ovvero Torino, affrontata nei quarti di Coppa Italia: 16 punti.

Il trend non è molto diverso da quello di un anno fa: in maglia OraSì, infatti, dopo una regular season da 13 punti di media, le sue cifre salirono ai playoff, fino a quasi 18 ad allacciata, con un high di 30 punti contro Torino, senza scendere mai sotto la doppia cifra per due mesi, con un’unica eccezione (5 punti contro Udine). Insomma, quando conta, Cinciarini c’è. E per una Forlì che sogna di essere protagonista fino in fondo, si tratta di una notizia molto importante. Anche se i playoff potrebbero terminare verso il 20 giugno, dopo aver oltrepassato (il 14 giugno) la soglia dei 40 anni.