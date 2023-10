Forlì, coach Martino tiene alta la tensione. Stasera è "vietato sottovalutare Nardò"

"Sarà una partita da affrontare con grande rispetto per l’avversario e dovremo essere regolari e intensi per tutti i 40 minuti della sfida". Coach Antimo Martino presenta così la seconda giornata di campionato contro Nardò (palla a due stasera alle 20.45, Giuseppe Bondi Arena), "anche perché i pugliesi contro Udine hanno dimostrato di avere qualità e un’ottima coppia di americani. Già nella scorsa stagione Russ Smith ha fatto vedere inventiva e capacità realizzativa e la nuova ala forte Wayne Stewart ha le caratteristiche tecniche per fare bene. In più Nardò ha un nucleo di italiani come Lorenzo Maspero, Antonio Iannuzzi e Andrea La Torre che conoscono la categoria".

L’efficacia difensiva nell’arco del match sarà un aspetto importante e "cercheremo soprattutto di limitare il talento di Smith, grazie anche a un’ampia rotazione dei giocatori di cui disponiamo". Quindi massima concentrazione, anche "se mi dispiace non poter esordire davanti ai nostri tifosi, che però mi auguro possano venire a sostenerci numerosi per creare un’atmosfera casalinga e dare continuità alla buona partita di Cento".

Per quanto riguarda la fase offensiva, "abbiamo già dimostrato in precampionato di avere qualità e la capacità di saper trovare protagonisti diversi in ogni incontro". La squadra ha svolto una buona preparazione in settimana e si presenta al completo sul parquet, con Xavier Johnson che "ha meno partite giocate rispetto ai compagni, ma sta crescendo" e Kadeem Allen che "ha lavorato regolarmente, anche se abbiamo cercato di gestire i suoi carichi, soprattutto con gli allenamenti ravvicinati".

Si sta intanto creando un gruppo affiatato, anche "grazie ad uno staff tecnico con cui ho già lavorato e quattro giocatori che hanno ereditato l’esperienza della scorsa stagione. Inoltre in fase di mercato abbiamo riposto molta attenzione anche sulle qualità umane degli elementi che andavamo a prendere e abbiamo così allestito un roster completo di ragazzi seri, che si aiutano l’un l’altro e questo è un aspetto importante in proiezione futura". I biancorossi vogliono disputare un campionato di alto livello, "senza sottovalutare però Nardò che non sarà un l’avversario facile e che vorrà giustamente metterci in difficoltà, ma noi dovremo farci trovare pronti e sarà fondamentale la mentalità con cui approcceremo la sfida. Una squadra che vuole essere protagonista, soprattutto in queste gare, deve dimostrare in pieno il proprio valore".

Coach Martino analizza anche il calendario che propone tre partite ravvicinate in pochi giorni, tra cui una infrasettimanale "che non è il massimo ad inizio stagione. In ogni caso, alla fine riguarderà tutti, quindi lo accettiamo e di conseguenza ci adegueremo anche davanti a qualche differenza. La Fortitudo che incontriamo mercoledì prossimo avrà, per esempio, un giorno in più di recupero rispetto a noi e in una settimana in cui avremo tre trasferte, anche se non particolarmente distanti, è un aspetto da tenere in considerazione".

Questa situazione è figlia della squalifica di due giornate del palasport forlivese rimediata nella finale playoff con Cremona e "dovremo essere bravi – conclude l’allenatore – a fare di necessità virtù e a non farci condizionare".