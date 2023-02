Forlì, col Carpi è un vero big match "Vincere per fare il salto di qualità"

di Marco Lombardi

Il momento è cruciale, non c’è più margine per frenare sulla strada dell’ambizione. Al ‘Morgagni’ arriva il Carpi (semaforo verde alle 14.30) e la parola d’ordine, in casa Forlì, è una sola: vincere, per dare un’altra spallata alla classifica e legittimare le ambizioni di una piazza in fibrillazione. Che adesso vede il primo posto non più come un miraggio bensì come un sogno a portata di mano.

"Arriviamo all’appuntamento con grande entusiasmo – scandisce Mattia Graffiedi –, sull’onda di una vittoria, frutto di un’ottima prestazione, che ha spento le insinuazioni di chi, dopo Corticella, ci dava già per finiti. E adesso ci giocheremo questa bellissima partita contro una squadra forte che, a inizio stagione, era tra le candidate alla promozione in serie C". Già, perché di fronte c’è un Carpi temuto e rispettato, non fosse altro per il blasone che si trascina dietro, ma pieno di magagne.

L’effetto Contini (due vittorie nelle prime due gare) è già finito; il nuovo tecnico, subentrato a Massimo Bagatti (silurato), pasce una squadra umorale e altalenante, che cammina al passo del gambero ai confini della zona playoff braccata dalle inseguitrici. "Hanno vissuto un momento difficile sfociato nel cambio del tecnico – spiega Graffiedi –, e subentrando in corsa non è facile ottenere subito i risultati, ma Contini ha in mano un organico di grande qualità, non a caso il Carpi vanta il secondo miglior attacco; quindi ci attende una partita di alto livello".

Sguardo dritto e concetti chiari: "Loro sono forti, certo, ma lo siamo anche noi; detto ciò, non dobbiamo farci assalire dalla frenesia né tantomeno condizionare dalla classifica, che ora ci vede a -6 dalla vetta; diversamente, rischieremmo di perdere le nostre certezze. C’è curiosità di misurarsi con un avversario di valore per verificare a che punto siamo, consci che se vogliamo fare il salto di qualità sono queste le partite da vincere".

L’uomo di Cesenatico non nutre eccessive preoccupazioni circa la tenuta fisica della squadra, chiamata al terzo impegno nel giro di otto giorni: "Stiamo bene. Certo, qualcuno potrebbe aver bisogno di rifiatare, ma con l’entusiasmo che c’è anche le fatiche si possono accantonare; adesso conta di più la testa: è quella che ti fa correre. Lo spirito è alto, le energie le troveremo". L’auspicio è che l’importanza della gara richiami "tanta gente allo stadio, perché questi ragazzi meritano il sostegno del pubblico. Che sa farsi sentire". Capitolo formazione: sono indisponibili Pari, fermato dal giudice sportivo, Elia Ballardini (risentimento muscolare), Guerra (distorsione alla caviglia) e il lungodegente Cognigni ("difficile stimare i tempi di recupero, speriamo di riaverlo a fine mese... Deve guarire completamente, altrimenti rischia di farsi male un’altra volta"); rientra dalla squalifica, invece, Piva. Graffiedi, come d’abitudine, tiene tutti sulla corda e non spoilera nulla, ma è probabile la conferma di Morri nelle vesti di terzino destro; ‘primarie’ a centrocampo con Piva, Farneti ed Eleonori che ‘litigano’ per una maglia da intermedio (favorito il primo). Blindato ‘Ciccio’ Nardella sulla trequarti. Ballottaggio Biancheri-Caprioni davanti. Fischierà il signor Gianmarco Vailati di Crema (assistenti D’Orto e Bonicelli).

Il probabile 11 (4-3-1-2): De Gori; Morri, Maini, Ronchi, Rrapaj; Piva, Scalini, A. Ballardini; Nardella; Biancheri, Varriale.