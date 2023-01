Forlì, col Salsomaggiore non è concesso sbagliare

di Franco Pardolesi

Una trasferta assolutamente da non fallire per restare in alto. Domani, alle 14,30, il Forlì di mister Graffiedi riprende il cammino nella trasferta allo stadio Clemente Francani, tana del Salsomaggiore. Un avversario che, nonostante il pareggio (0-0) portato a casa nel match casalingo con la Sammaurese nell’ultima giornata d’andata, pare aver imboccato l’immediata retrocessione in Eccellenza dopo la particolare promozione in D dell’anno scorso; promozione conquistata grazie all’accesso alla finale della Coppa di Eccellenza, persa 2-1 con un Barletta già promosso per aver vinto il campionato.

Nella stagione in corso l’undici gialloblù ha messo assieme solamente 6 punti, frutto di altrettanti pareggi, a fronte di 13 sconfitte. Sulla panchina del club emiliano si sono alternati sinora tre allenatori. Francesco Cristiani, che era stato confermato dalla scorsa stagione, a novembre era stato avvicendato da mister Rino Lazzerini che, a sua volta, dopo aver rassegnato le dimissioni, è stato sostituito da Lauro Bonini, dedito al 3-5-2. E il nuovo allenatore del Salsomaggiore ha esordito in panchina proprio con il risultato a occhiali con la Sammaurese.

Nel mercato di riparazione ben undici gli elementi ceduti dal Salsomaggiore. Un fatto che testimonia il progetto del club intenzionato a impostare la squadra, con molti giovani, in vista del prossimo campionato. Nelle nove gare giocate sul terreno amico il Salsomaggiore ha collezionato tre pareggi e sei sconfitte. I tre punti interni sono stati conquistati dal Salsomaggiore, curiosamente, con squadre di buona caratura come Carpi (2-2), Prato (1-1) e come detto Sammaurese.

La squadra parmense vanta il triste primato del peggior attacco del gruppo D, con appena 12 reti segnate, mentre la difesa, battuta sin qui per 37 volte in 19 gare, ha fatto meglio solamente del Corticella (38). All’esordio stagionale col Salsomaggiore il Forlì iniziò col piede giusto il campionato grazie al classico 2-0 firmato dalla splendida doppietta di Antonio Varriale a segno con una rete per tempo.

Il Salsomaggiore, fondato nel 1931, è tornato in serie D dopo i due campionati disputati fra gli anni 1948 e il 1950, nei quali incrociò i tacchetti coi galletti con una vittoria per parte e due pareggi. Il bilancio complessivo è quindi ora a favore dei biancorossi, grazie alla summenzionata vittoria dello scorso settembre.

Per il match di domani mister Mattia Graffiedi non potrà contare ancora sugli acciaccati Fusco, Farneti ed Elia Ballardini. Da segnalare il rientro in gruppo del portiere Ravaioli dopo l’infortunio che lo ha escluso negli ultimi due mesi. Tutta da decidere la composizione del pacchetto avanzato dei biancorossi. Ancora in forse l’utilizzo dell’attaccante Cognigni, tornato ad allenarsi a inizio anno assieme ai compagni di squadra dopo due turni di stop forzato per un guaio muscolare. Probabile che la punta parta dalla panchina e subentri nel corso del match. Da decidere anche l’eventuale utilizzo del fantasista Caprioni, reduce da un lieve stiramento.

La gara di domani sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della società con la telecronaca a cura di Gianluca Dall’Oro.