Forlì, comincia la volata finale "Dobbiamo tenerci il terzo posto"

di Marco Lombardi

Ritorna il campionato e il Forlì va a caccia grossa. Sei fermate alla meta e zero calcoli: il galletto sente sul collo il rumore dei nemici (anche se ieri il Ravenna, alle sue spalle, non è andato oltre l’1-1, in rimonta, in casa del Mezzolara) e ospita alle ore 15 la Correggese – i cui giocatori nel bestiario calcistico hanno la fama di ‘tigri’ –, con l’obbligo di fare bottino pieno per evitare sgradite sorprese. A maggior ragione in vista di mercoledì, giorno in cui il Collegio di Garanzia del Coni sarà chiamato a decidere una volta per tutte se la famigerata gara Pistoiese-Forlì del 23 ottobre, vinta dai biancorossi, dovrà essere rigiocata o no.

"Entriamo nel vivo della stagione e adesso i punti pesano tanto per tutti. Ci attende una partita importante, contro una squadra che sta lottando per la salvezza e ha necessità di fare risultato, ma anche noi vogliamo riscattare l’ultima sconfitta e tornare a quella vittoria che in casa manca da un po’", scandisce Mattia Graffiedi. Che aggiunge: "Se fino a ieri glissavo sulla classifica, ora invece ne parlo, eccome: c’è un terzo posto da difendere dagli assalti delle inseguitrici, perciò dobbiamo conquistare quanti più punti possibili. Sappiamo che molto dipenderà da noi".

Il mister biancorosso fotografa, poi, il momento della squadra, reduce dalla sosta ("I ragazzi sono carichi e vogliosi di ripartire") e fa la conta degli assenti: "Non saranno della partita gli infortunati De Gori e Guerra, oltre al febbricitante Scalini. Quanto a Biancheri, che ha sostenuto venerdì il suo primo allenamento dopo due settimane ai box, ogni dubbio sarà fugato solo nell’imminenza della gara". Tutti gli altri sono abili e arruolati.

La Correggese? Arriverà al ‘Morgagni’ con la bava alla bocca e la forza della disperazione per regalarsi una botta di vita. Ingabbiate nella zona torrida della classifica, le tigri non ruggiscono dal 5 febbraio (blitz a Scandicci 0-1) e sono quindi affamate di punti per tentare di risalire una china sempre più ripida e non rassegnarsi anzitempo all’idea di doversi giocare la sopravvivenza nella lotteria degli spareggi. "Affrontiamo una squadra aggressiva e molto fallosa – spiega Graffiedi –, che sarà motivatissima a fare risultato per obiettivi antitetici ai nostri. Siamo consci delle difficoltà intrinseche della partita, ma anche delle nostre potenzialità".

Quanto all’abito tattico con cui sfidare i reggiani, l’uomo di Cesenatico non cede alla tentazione del tridente ("adesso no, perché avendo poche alternative spendibili in avanti potrebbe essere un problema"), pur ammettendo che "è un’idea che mi stuzzica, ma devono esserci tutti i presupposti". Di certo ci sarà spazio per Cognigni, che "ha bisogno di giocare per ritrovare la condizione e ora può garantirmi uno scampolo di partita più lungo". Confermato Ravaioli tra i pali. Ballottaggio Eleonori-Nardella sulla trequarti (favorito il primo) e Pari-Amedeo Ballardini in cabina di regia. Dirigerà l’incontro il signor Davide Cerea della sezione di Bergamo (assistenti Fantaccione e Nicolò).

Il probabile 11 (4-3-1-2): Ravaioli; Fornari, Maini, Ronchi, Rrapaj; E. Ballardini, Pari, A. Ballardini; Eleonori; Caprioni, Varriale.