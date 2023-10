Forlì, con Antonioli voglia di svolta: "Serve una pronta reazione"

"Gli esami non finiscono mai", asseriva Eduardo De Filippo. Quello odierno (ore 15) vede il Forlì opposto al Sangiuliano City allo stadio ‘Ugo Guazzelli’ di Riozzo, frazione di Cerro al Lambro, comune dell’hinterland milanese. Battesimo del fuoco per Mauro Antonioli, succeduto alla guida del Galletto all’esonerato Marco Martini, contro un avversario ferito nell’orgoglio dal devastante 6-2 incassato dal ciclone Corticella e pericolosissimo, dato lo spirito di rivalsa.

"Arriviamo da una settimana impegnativa, perché c’era tanto da lavorare soprattutto sul piano della conoscenza tra squadra e staff, però ho trovato un gruppo sano, disponibile e con una grande voglia di fare, che adesso andrà tradotta in campo", scandisce Antonioli. "Quando si cambia allenatore – prosegue – dev’esserci una reazione caratteriale da parte di tutti. Le gerarchie vengono annullate, giustamente, finché chi subentra non conosce la squadra, ma i ragazzi hanno evidenziato una buona base, significa che hanno lavorato bene, e ciò rende merito e onore a chi mi ha preceduto".

Cielo di piombo e bocche cucite in casa Sangiu dopo il misfattio bolognese: perdere con 6 gol al passivo, specie per chi culla propositi di pronto ritorno tra i pro, non esiste. Va da sé, quindi, che il Forlì troverà un ambientino piuttosto ‘caldo’. "È l’avversario peggiore che potesse capitarci perché si tratta di una squadra costruita per arrivare tra le prime, se non per vincere; una compagine retrocessa dalla C, guidata da un allenatore – Manuel Iori, ex cesenate nonché storico capitano e bandiera del Cittadella – giovane e valido, e dietro la quale c’è una società ambiziosa, con disponibilità economiche importanti. Soprattutto, però, troveremo un avversario ferito. Quindi da parte loro è lecito attendersi una reazione per dimostrare che non sono quelli di domenica scorsa", afferma Antonioli. Che rafforza il concetto: "Saranno arrabbiati, ma noi dovremo essere ancora più arrabbiati di loro; non voglio una squadra timorosa: a costo di sbagliare, pretendo che i miei giocatori vadano in campo con personalità per cercare di imporre il gioco".

Nessun problema di formazione per il neo tecnico biancorosso che, fatto salvo il lungodegente Bonandi, potrà contare su tutta la rosa. E annuncia modiche variazioni sul tema: "Non stravolgerò tutto, almeno inizialmente, serve equilibrio. Certo, qualche accorgimento ci sarà, ma occorre tempo per assimilare idee nuove e, magari, cambiare modo di giocare". Pare scontata quindi la conferma del 4-3-3; possibile turno di riposo per Gaiola. Dirigerà l’incontro Ferdinando Emanuel Toro della sezione di Catania, coadiuvato dagli assistenti Manzari e Trionfante. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Forlì Fc.

Il probabile 11 (4-3-3): Pezzolato; Masini, Tafa, Checchi, Rossi; Piva, Greselin, Casadio; Calì, Babbi, Merlonghi.