Forlì, con Faenza dentro o fuori

Pomeriggio d’alto livello oggi per il Forlì Calcio a 5 Oleodinamica che alle 15 al PalaMarabini di San Martino in Strada, gioca la finale del tabellone emiliano-romagnolo di serie C1. Il quintetto di mister Vespignani se la vedrà con la Mernap Faenza: le due rivali avevano chiuso la regular season appaiate. I biancorossi in campionato hanno vinto in casa dei rivali (1-2) e diviso la posta (1-1) tra le mura amiche. La squadra vincitrice del match di oggi si giocherà la promozione in serie B con le vincenti di altri gironi.