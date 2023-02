Forlì, con Ferrara brutto tonfo interno

Serie C1. Un brutto ko interno per il Forlì Oleodinamica che, nella 18ª giornata di campionato è stato battuto a domicilio dalla X Martiri Ferrara per 1-5 (rete della bandiera di Salvatore). Con questo risultato la squadra di mister Vespignani riapre la corsa per l’accesso ai playoff ai quali prenderanno parte le classificate tra la seconda e quinta posizione. Sconfitto in casa anche il Santa Sofia battuto 4-6 dal Villafontana Medicina: a segno Majdouli (3) e Mambelli.

Altri risultati: Bagnolo Reggio Emilia-Mernap Faenza 4-6, Sassuolo-Baraccaluga Piacenza 4-6, Rimini-Montale Rangone 3-2. Riposava il DueG Parma. Classifica: Bagnolo Reggio Emilia 40; Forlì Oleodinamica 33; Sassuolo, Mernap Faenza 30; Villafontana Medicina e Baraccaluga Piacenza 28; X Martiri Ferrara 25, DueG Parma 22; Rimini 17; Montale Rangone 9; Santa Sofia 0.

Serie C2. Nel 15° turno Polisportiva 80 Santa Maria Nuova battuta per 6-2 sul parquet del Bellaria. Reti bertinoresi di Cimarrusti e Flaminj. Classifica: Ceisa Gatteo 35; Rossoblù Imolese 32; Polisportiva 80 Santa Maria Nuova, Bellaria 20; Only Alfonsine 19; Erba Riolo Terme 18; Città del Rubicone Savignano 15; San Pietro Terme 13; Sassoleone 1.