Forlì, con le piccole serve un bottino pieno

Dopo anni di lacrime e sangue i biancorossi hanno girato la boa di metà stagione al secondo posto in coabitazione con la Pistoiese, ma 11 lunghezze di distacco dalla capolista Giana Erminio, in fuga per la vittoria, sono tante. La remuntada si annuncia dunque complicata, anzi complicatissima, ma non impossibile. Ecco allora che per alimentare la fiammella del sogno chiamato serie C e non risvegliarsi nello sconforto occorre un salto di qualità nel girone di ritorno: diventare spietati, allorquando si incrociano (specie sul prato alleato del ‘Morgagni’) le squadre di medio-basso cabotaggio. Una lezione da tenere a mente domenica quando i galletti saranno a Salsomaggiore contro l’ultima in classifica.

Per non complicarsi la vita occorre approcciare le gare all’apparenza più abbordabili con quel sano furore agonistico abitualmente sfoggiato al cospetto delle grandi, contro le quali il Forlì non ha mai tradito; nemmeno quando si è dovuto inchinare. Solo così si può sperare di incamerare il bottino necessario per affrontare i futuri scontri diretti con più tranquillità. Sulla classifica, infatti, pesano come macigni i punti lasciati per strada con Corticella e Crema, entrambe inopinatamente corsare al ‘Morgagni’.

Amarissima l’inchiodata (0-1) nel testacoda con la matricola bolognese, all’epoca terzultima con soli 3 punti in carniere dopo 5 giornate e la poco invidiabile palma di difesa più battuta del campionato (15 reti al passivo, media di 3 a partita). Un ruzzolone, quello, che spinse il Forlì giù dalla vetta della classifica a favore della Giana Erminio e costò anche il sorpasso del Fanfulla. Nondimeno bruciante l’harakiri (1-2) prenatalizio con il Crema, accucciato nel ventre molle della graduatoria e oltretutto privo dello squalificato Giorgio Recino, capocannoniere incontrastato del torneo con 13 reti. Il lampo di Meleqi al 95’ ha gelato il ‘Morgagni’, regalato 3 punti di platino ai nerobianchi e schiaffato il galletto a -11. Ora, va da sé che nella fase discendente del campionato il Forlì non potrà più sbagliare nulla (o quasi).

A tal proposito, il mese di gennaio sarà foriero di indicazioni eloquenti; sì, perchè all’orizzonte incombono cinque sfide contro compagini invischiate nei bassifondi della classifica che verosimilmente indirizzeranno la stagione biancorossa. A partire appunto da domenica prossima quando, alla ripresa, il galletto farà visita alla più piccola delle piccole: il disastrato Salsomaggiore, fanalino di coda del campionato con 6 miseri punticini, frutto di altrettanti pareggi a fronte di 13 sconfitte, di cui 10 consecutive, e sempre più avviato verso un pronto ritorno in Eccellenza nonostante il punticino strappato alla Sammaurese prima di Natale (0-0) con cui gli emiliani hanno interrotto la serie nera. Ciononostante, non hanno mai vinto una partita in tutto il girone d’andata. Il blitz è d’obbligo, vietato distrarsi.

Marco Lombardi