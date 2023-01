Forlì, con Pistoia un incantesimo da spezzare

di Simone Casadei Gli esami non finiscono mai e quello di domani, per la Pallacanestro 2.015, sarà un ulteriore importante banco di prova. Pistoia, seppur non profondissima nelle rotazioni, è una squadra quadrata e solida, che tasterà una volta di più la consistenza forlivese in questo scontro tra prime della classe. L’Unieuro proverà dunque a confermarsi ed allungare la propria striscia positiva, staccando un’avversartia diretta, nonché a rompere il tabù della trasferta sul parquet dei toscani, storicamente avaro di soddisfazioni. L’ultimo successo a tinte biancorosse in casa di Pistoia risale infatti addirittura alla serie A1 della stagione 199596. L’Olitalia di Phil Melillo capitolò 83-73 dinanzi alla Madigan guidata da coach Massimo Friso nella gara di andata (83-73), salvo poi rifarsi nell’incrocio della fase a orologio. I toscani persero tutte le sei gare dell’appendice di regular season, compresa appunto quella contro Forlì, corsara al PalaCarrara in una sfida al cardiopalma vinta per 85-87. Era il 3 aprile 1996, quasi 27 anni fa: da quel momento, le varie compagini forlivesi che si sono succedute non hanno mai espugnato il fortino pistoiese. Nel campionato successivo, nell’aprile 1997, cadde malamente la Carne Montana di Mangano, ko in una sfida ad armi impari per 88-68 (Max Monti con...