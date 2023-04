Forlì, con Treviglio c’è in palio tantissimo

di Marco Bilancioni

Un passo soltanto dal primo posto assoluto, matematico, dal miglior piazzamento di tutte e 32 le partecipanti all’A2. E che passo. Quella di domenica si annuncia davvero come una partitissima: Forlì-Treviglio, prima contro prima, a due turni dalla fine della seconda fase, a due settimane dai playoff. Con il ritorno da avversari di coach Finelli, del pivot Davide Bruttini e di Pierpaolo Marini, questi due per la prima volta davanti al pubblico forlivese (Marini venne anche nel gennaio 2021 in maglia Napoli, ma si giocava a porte chiuse causa Covid). Insomma, gli ingredienti per elettrizzare il Palafiera ci sono tutti. Se lo scontro diretto a Cento – si disse all’epoca – valeva mezza stagione, qui c’è in palio l’altra metà della regular season.

I biancorossi di coach Antimo Martino possono davvero prendersi tutto – o quasi – in 40’. Innanzitutto, chiudere i conti per i primi due posti: vincendo, Forlì sarebbe irraggiungibile anche per Cantù (attualmente a -4; analogo effetto con un ko altrui a Cento) e sarebbe certa di avere il vantaggio del fattore campo per tutti i playoff. Non solo: avendo vinto l’andata, il bis su Treviglio significherebbe +2 e 2-0 negli scontri diretti a un turno dalla fine. Nessuno potrebbe più superare l’Unieuro. E non sarebbe l’unico vantaggio: la prima del girone Giallo diventa testa di serie numero 1 del tabellone oro e ha diritto agli accoppiamenti (sulla carta) più facili.

È bene ricordare che nel 2021 Forlì chiuse sesta la seconda fase, ma pareva aver trovato rivali abbordabili: invece al primo turno la eliminò l’Eurobasket Roma. In questo caso, però, il ragionamento sarebbe più ampio. Se la seconda fase fosse finita domenica sera, l’Unieuro avrebbe pescato Latina, quarta nel girone Bianco e sedicesima delle 16 squadre ai playoff. Tuttavia i laziali possono sfruttare il ‘bonus’ di sfidare Chiusi già eliminata (lo faranno domenica).

È più probabile perciò che quarta in quel girone finisca una tra Rimini e Trapani, che si affrontano domenica al Flaminio (tutte appaiate, idem anche Nardò). Come ha detto al Carlino il presidente della Pallacanestro 2.015 Giancarlo Nicosanti, Rimini sulla carta è più insidiosa delle competitor ma assicura buoni incassi e una trasferta comoda.

A proposito, la numero 1 del tabellone oro decide se iniziare i playoff sabato 13 o domenica 14 maggio, mantenendo poi quella cadenza: la logica dice che Forlì punterebbe sul festivo, che porta naturalmente ricavi superiori.

Nell’eventuale semifinale, oggi come oggi, Forlì pescherebbe una tra Cividale e Urania Milano. Mentre se finisse seconda, avrebbe una tra Torino (recentemente rinforzata dal pivot Simone Zanotti) e Udine: ben altro impatto fisico, tecnico e perfino ambientale. Anche in questo caso arriva un turno decisivo: Udine può issarsi al terzo posto battendo l’Urania di almeno 6 punti. La classifica insomma può cambiare, però l’aspetto più importante è evitare una corazzata come Torino, ormai certa del primo posto nel girone Blu e capace di espugnare il Palafiera già in Coppa Italia. Ma se Forlì chiudesse prima, non la incrocerebbe mai. Udine, invece? Dovesse (ri)capitare, pur con assetti diversi, ha già perso 2 volte contro i biancorossi.

Proviamo per un attimo a sognare: e nell’eventuale, assolutamente ipotetica (i tifosi possono fare gli scongiuri) finalissima per la promozione? Salvo sorprese e favole, il livello salirebbe decisamente. Oggi nell’altra metà del tabellone ci sarebbe Cantù con il vantaggio del fattore campo nei primi due turni. Potrebbe però sorpassare Cremona (sono appaiate) e scrivere il nome della Vanoli nell’oroscopo di Forlì. È ovvio che, per "l’obiettivo più grande che c’è" – sempre parole di Nicosanti – tocca vedersela con le squadre migliori. Ma, al netto di ulteriori innesti nella settimana dal 7 al 12 maggio, sono tutte squadre che Forlì ha già battuto almeno una volta.

Va detto che in caso di ko contro Treviglio, l’ultima giornata a Cantù diventerebbe un vero e proprio spareggio, in cui Forlì dovrebbe difendere il +7 dell’andata sui brianzoli per non trovarsi addirittura terza. Insomma, per evitare rischi e godersi innumerevoli vantaggi, domenica serve un ultimo sforzo. Duro, ma esaltante da compiere. E poi al posto dei sogni si potranno letteralmente fare programmi.