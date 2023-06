Forlì, confermato il tecnico Vespignani Si ritira Cassano

Il Forlì calcio a cinque, dopo aver fallito d’un soffio la promozione in B, riparte con diverse certezze. Innanzitutto, per la terza stagione mister Matteo Vespignani guiderà la squadra in C1. "Ho accettato la proposta – dice il tecnico – considerando la fiducia della società dopo due anni di risultati in linea con gli obiettivi, anzi andando oltre le aspettative nell’ultima stagione col secondo posto, la vittoria nei playoff regionali sino a sfiorare la vittoria negli spareggi nazionali. Uno sprone importante per la prossima annata".

C’è poi la conferma anche del direttore sportivo Maicol Ghirelli, con l’innesto nell’organigramma del nuovo direttore generale Marco Brigliadori voluto dal vicepresidente Massimo Conficconi. "Passo dai campionati amatoriali a una realtà così importante come il Forlì – dichiara il neo dirigente –. Il mio impegno sarà quello di portare entusiasmo e idee in questa storica società".

Lasciano la squadra, invece, Luca Minotti (in prestito alla Pol. 1980 S. Maria Nuova, in C2) e Ilias Daraji (in prestito al Città del Rubicone in C2). Inoltre l’esperto portiere Davide Cassano, numero uno biancorosso nelle ultime cinque stagioni e uno dei migliori interpreti del ruolo della storia del calcetto forlivese, ha scelto di appendere i guanti al chiodo; sarà il ds del Russi Calcio a 5. Lasciano il Forlì Calcio a Cinque anche il pivot Luca Fabbri e l’universale italo-brasiliano Alan Salles (classe 1981).