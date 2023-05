Forlì, conti Chiusi: è semifinale Obiettivo centrato dopo 28 anni

Umana Chiusi

76

Unieuro Forlì

89

UMANA CHIUSI: Medford 2 (01, 03), Bolpin 8 (12, 23), Raucci 5 (03, 13), Utomi 23 (45, 46), Possamai 19 (810), Ikangi 3 (02, 13), Bozzetto 8 (01, 23), Martini 3 (13), Raffaelli 5 (11, 12); Braccagni e Candotto n.e. All.: Bassi.

UNIEURO FORLÌ: Valentini 15 (02, 58), Pollone 2 (02, 02), Radonjic 2 (11, 05), Gazzotti 4 (23), Adrian 13 (35, 27), Penna 13 (35, 13), Cinciarini 26 (25, 510), Benvenuti 14 (411); Munari e Ndour n.e: All.: Martino.

Arbitri: Dori, Terranova, Yang Yao.

Parziali: 17-21, 36-44, 65-60.

Note – T2 Chiusi 1528 (54%), Forlì 1534 (44%); T3: Chiusi 1123 (48%), Forlì 1335 (37%); TL: Chiusi 1315 (87%); Forlì 2026 (77%). Rimbalzi: Chiusi 31 (7 offensivi), Forlì 35 (18 offensivi).

di Fabio Gavelli

Vola in semifinale Forlì: cappotto a Chiusi (3-0), stasera si conoscerà l’avversaria, che uscirà dallo scontro friulano Udine-Cividale. Successo storico: è la prima serie di playoff in A2 vinta dal lontano 1995. Un ultimo quarto ruggente, dominato 29-11, ribalta l’inerzia del match – toscani avanti di 5 punti all’ultima pausa – e sigilla così lo ’sweep’ dell’Unieuro. Tradita dalla mira per tre quarti della partita, la squadra di coach Martino manda a bersaglio 7 bombe negli ultimi 10 minuti – rendendo la pariglia a Chiusi, che ne aveva segnate altrettante nel periodo precedente – e va a vincere per distacco, con un parziale di 15-3 negli ultimi 5 minuti. Vittoria frutto della pazienza e della serata di gran vena di Cinciarini, che a lungo toglie le castagne dal fuoco in una gara in cui l’attacco non gira per parecchio tempo.

La partita inizia in modo opposto a quella di 48 ore prima, sullo stesso parquet. Così come lunedì sera Forlì era partita come un razzo, l’avvio di gara3 è al rallentatore. Mentre Chiusi pesca il lungo Possamai (tutti suoi i primi 10 punti dei toscani) con facilità sotto canestro, i biancorossi non riescono ad attaccare l’area con energia e si accontentano di sparare dall’arco, ma senza costrutto. Dopo una tripla di Utomi (13-3) il vento pare soffiare alle spalle dell’Umana, ma ancora una volta l’ingresso di Penna (va rimarcato che è sempre assente l’infortunato Sanford) immette benzina al motore dell’Unieuro. Il play e Cinciarini riducono prima il divario e poi – dopo che la squadra ha ciccato le prime 8 bombe – realizzano le due consecutive, in chiusura di primo quarto, che ribaltano una situazione sfavorevole (17-21).

Nella seconda frazione l’aggiustamento difensivo sui tagli del centro di Chiusi migliorano l’assetto di Forlì, che grazie ai rimbalzi offensivi (saranno ben 18 in totale) e ai recuperi gioca più possessi rispetto agli avversari e allunga: +9 (22-31) in virtù di una tripla di Adrian. Il break incassato di 0-6 viene subito restituito (8-0) dai biancorossi, complice un antisportivo fischiato a Medford. Forlì non ha la brillantezza di gara2, Adrian è sottoposto a raddoppi frequenti, ma la squadra di Martino va comunque alla pausa lunga su di 8 (36-44).

Il terzo quarto è da buio pesto per i romagnoli. l’Umana insacca da tutte le posizioni, anche tiri forzati, Utomi è incontenibile: break di 11-0, mentre Forlì salvo Cinciarini non riesce a spremere nulla nella metà campo offensiva. Pare il preludio del prolungamento della serie, invece come scatta il quarto periodo, Valentini si sblocca, crivella dall’arco e il finale è persino senza storia. Ora testa alla semifinale, che probabilmente partirà giovedì 1° giugno.