Forlì, contro l’Aglianese adesso è vietato fallire

Per riprendere il ritmo dopo la ultime brusche frenate. Domani alle 15 il Forlì sarà di scena allo stadio Bellucci, tana dell’Aglianese (Pistoia), nella quintultima tappa del campionato. Per la truppa guidata da mister Graffiedi l’imperativo è quello di mettere al sicuro il pass per i playoff. E per farlo i galletti devono ripartire subito. Chiuso il girone d’andata a quota 33, con una media di 1,74 punti a partita, l’andatura del Forlì nei 14 match giocati nel ritorno si è abbassata alla media di 1,43.

Ancora in terza posizione, con 53 punti, i galletti sono inseguiti da vicino da Ravenna (52) e Carpi (51) e dovranno guardarsi anche dal terzetto composto da United Riccione, Real Forte Querceta e Corticella che, a quota 47, restano in lizza per la quinta posizione utile per gli spareggi.

La stessa Aglianese, appaiata alla Sammaurese a quota 46, resta in corsa. La squadra toscana allenata da questa stagione da ‘Ciccio’ Baiano – 174 reti in un curriculum di seria A e B e dedito al 4-3-3 –, è reduce dal risultato a occhiali portato a casa dal campo del Sant’Angelo, che ha fatto seguito all’1-0 centrato ai danni del fanalino di coda Salsomaggiore. Due risultati che hanno interrotto la serie di due ko consecutivi.

Con 9 reti Edoardo Mariani è l’attaccante più pericoloso dei toscani in un reparto avanzato che, con 49 centri, figura al quinto posto del gruppo D; meglio hanno fatto Giana Erminio (66 gol), Corticella (53), Carpi (52) e Pistoiese (51). Nella gara d’andata il Forlì s’impose col classico 2-0 grazie alle reti messe a segno, una per tempo, da Amedeo Ballardini e Varriale. Un successo che ha arrotondato il bilancio dei 13 faccia a faccia, tra serie C e D, tra i due club, che vede il Forlì in vantaggio con 5 vittorie e 7 pareggi a fronte di un’unica sconfitta.

Nella scorsa stagione l’Aglianese, fondata nel 1923, ha chiuso il campionato a metà classifica, assieme al Forlì, mentre nel campionato precedente (2021-22) perse sul filo di lana la volata per la serie C vinta, dal Fiorenzuola che precedette i neroverdi di sole due lunghezze.

Nella non semplice partita di domani mister Mattia Graffiedi dovrà giocoforza rinunciare all’apporto di due difensori quali l’inesauribile Paolo Rrapaj, appiedato da un turno di squalifica dopo l’ammonizione subita domenica scorsa, e Marco Maini, infortunato. Per lo stesso motivo ai box anche il centrocampista Amedeo Ballardini. La gara di domani sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook dell’Aglianese Calcio.

Franco Pardolesi