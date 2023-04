Forlì, contro Treviglio, sa battere la sfortuna

"Ci vuole i soldi!". Chissà se coach Antimo Martino lo penserà, durante la partita con Treviglio. La frase – che deve la sua bizzarria a un momento di grande concitazione dopo l’eliminazione ai playoff di B1 del 2008 – appartiene a un suo predecessore, il primo allenatore della Pallacanestro 2.015 Gigi Garelli, e fa parte della storia non solo dei precedenti contro i lombardi ma del basket forlivese degli ultimi vent’anni. Ed è solo uno dei tanti spunti d’attualità che la breve rivalità ripropone ancora intatti.

Forlì e Treviglio: oggi il tema è come fermare una formazione lanciata – e capolista –, con un budget importante e grandi nomi (dicono niente Marini e Bruttini?). "Ci vuole i soldi"? A quella ‘voce statistica’ non c’è storia, vince Treviglio. Ma, come ha detto di recente il presidente Nicosanti, "il budget non fa canestro...". E in realtà, al netto del playoff 2008 (la serie finì 0-2) e qualche sporadica sconfitta, gli accesi confronti degli anni della B1 – il primo nel 2002, il più recente è di 13 anni fa – offrono molti motivi per stare su di morale: vittorie inaspettate, perfino roboanti, a discapito della sfortuna. Esperienze che hanno formato lo spirito biancorosso negli anni della rinascita dopo il 1999 e che fa bene ricordare dopo la doccia fredda contro Cremona.

Esempio eclatante: nel marzo 2007 Treviglio arrivò al Villa Romiti da quarta in classifica, Forlì era in lotta per il primo posto. Avrebbe dovuto essere essere una partitissima, invece si rivelò un massacro: la VemSistemi stravinse 101-48, un +53 clamoroso. Nonostante un episodio quasi drammatico: incurante dell’ampio vantaggio, il play Alessandro Michelon (oggi procuratore) si tuffò per recuperare un pallone e sullo slancio arrivò sulla ringhiera che delimita il campo dalla tribuna di via Sapinia, proprio in corrispondenza di uno dei cancelletti. Questo si aprì sotto il suo peso e Michelon volò sbattendo la testa su uno dei gradoni: finì in ospedale per accertamenti per un paio di giorni. Salvo risultare il migliore in campo la domenica successiva a Venezia, nello spareggio (vinto) per il primo posto. Visto? Mai arrendersi quando le cose girano storte.

A Treviglio, pur con denominazioni diverse, la società è sempre la stessa, anche se la crescita degli ultimi anni l’ha resa un’altra cosa rispetto ai tempi della B. Tra coloro che sono passati anche di qua, si possono citare Francesco Guarino, Davide Reati nonché Lino Frattin (qui come manager in era-Boccio). Gente di buon livello. Eppure ripensare a quelle partite mette di buonumore: Treviglio era imbattuta in casa nell’autunno 2006, quando la Vem di Garelli vinse al supplementare (annullato l’ultimo canestro degli orobici, oltre la sirena); e, come oggi, era capolista anche nel dicembre 2007, quando fu stesa con un sontuoso 107-73; e andando indietro nel tempo Forlì la eliminò nella semifinale della Coppa Italia di serie B vinta nel 2003.

Eppure non è il caso di parlare di ’fortuna’: nei playoff 2010, gara1 dei quarti playoff, Federico Lestini si ruppe il legamento del ginocchio, mentre in gara2 fuori casa si fece male il play di riserva Claudio Tommasini. Il punto è che Forlì non si fermò e vinse: 83-58 la prima sfida, mentre gara2 sfidò letteralmente ogni logica. Sul -16, con rotazioni all’osso, anziché risparmiare energie per la ‘bella’, la squadra di coach Giampaolo Di Lorenzo si ribellò al suo destino: con un parziale di 14-35 nell’ultimo quarto si impose 70-83. Una vittoria che consentì di disputare le serie successive al Palafiera, mai più lasciato, e, col senno di poi, di tornare in A2 l’anno successivo. Se non si molla, qualcosa di buono può succedere: lo dice la storia di Forlì-Treviglio.

Marco Bilancioni