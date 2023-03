Forlì contro Udine può essere da record

di Simone Casadei

Con la Coppa Italia andata in archivio con la vittoria della Vanoli Cremona, la serie A2 torna nuovamente a sintonizzarsi sulla prima fase del campionato. Scatta infatti il rush finale che porterà poi a un rimescolamento delle carte, con la seconda fase, prima dell’avvio dei playoff. La Pallacanestro 2.015 dovrà quindi presto misurarsi con avversarie di alto rango, così come di livello sarà il test di domenica contro Udine. Vincere significherebbe chiudere ogni discorso per il primo posto nel girone Rosso (traguardo importante, che non porterà però alcun ‘beneficio’ in ottica futura), ma anche a superare un prestigioso record.

Sì, perché se i biancorossi dovessero battere l’Old Wild West all’Unieuro Arena, allungherebbero la propria striscia positiva conquistando la quindicesima vittoria nelle ultime sedici partite. Sul campo, il risultato ci sarebbe già, ma la vittoria contro Ferrara è stata cancellata in seguito alla rinuncia degli estensi. Un ruolino di marcia impressionante, che migliorerebbe addirittura quello siglato dall’Unieuro di Sandro Dell’Agnello nel campionato 202021. Allora fu super la partenza di Giachetti e compagni, che partirono col piede giusto alla prima giornata superando Ferrara e si imbatterono in un solo passo falso fino al 18° turno di campionato (le partite giocate erano però solo 15, in virtù di un doppio turno di riposo e del rinvio della partita d’andata contro Cento, giocata il 21 marzo). In pratica, un solo ko da novembre a febbraio.

In quelle quattordici vittorie, Forlì strappò scalpi pesanti, liquidando, tra le altre, sulle tavole di via Punta di Ferro prima Scafati (92-65) e poi la futura promossa Napoli (89-80). Gli uomini di Martino, nella striscia attuale, hanno finanche superato qualche importante banco di prova in più, come il doppio confronto con Cento, Udine e Fortitudo, volendo pure la delicata trasferta di Cividale. Insomma, un percorso importante, caratterizzato però dalla ‘solita’ avversaria indigesta: la Giorgio Tesi Group Pistoia. È infatti stata la compagine toscana ad imporre una pausa alla cavalcata forlivese, inchiodando i biancorossi sul 74-62 al PalaCarrara lo scorso 8 gennaio. Periodo in cui, due anni prima, la stessa Pistoia riuscì a rallentare la corsa della squadra di Dell’Agnello, caduta al PalaTerme di Montecatini per 79-75 in infrasettimanale.

Quell’unico ko da fine novembre ad oggi, a Pistoia appunto, rappresenta un po’ lo spartiacque della stagione dell’Unieuro. Una sconfitta che avrebbe potuto lasciare scorie pesanti – innanzitutto a livello mentale –, che però non ha scalfito minimamente lo spirito e la forza dei biancorossi, subito ripartiti di slancio, come testimoniano pure le cifre. Nella striscia di sette vittorie prima della sfida toscana, infatti, l’Unieuro viaggiava a 80,6 punti a partita: nei successivi sette successi è scesa a 75,3 punti, migliorando addirittura la difesa, dai 67,7 punti subiti di media a 66,7. Ciò significa che la formazione di Antimo Martino è in grado di fare quadrato e ‘cementarsi’ ulteriormente, vincendo anche quando è stata meno esuberante come nel match di Chiusi prima della pausa. Un altro buon segnale in vista del rush finale.