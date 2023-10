Forlì, coppa amara per Antonioli: "Peccato, ma ripartiamo da qui"

Perdere non fa mai piacere. Nell’anticipo di martedì sera, al Morgagni, il Forlì è uscito dalla Coppa Italia per mano dell’Imolese che, chiuso in svantaggio il primo tempo, ha cambiato marcia nella ripresa imponendosi 1-3 e staccando il pass per i 16esimi di finale. Dopo due vittorie e un pareggio è stata la prima sconfitta dei galletti sotto la guida di mister Mauro Antonioli.

"Dispiace uscire da una competizione – ha commentato il tecnico –, che mi avrebbe consentito di mandare in campo quegli elementi che trovano meno spazio in campionato". Un’opportunità alla quale i due allenatori hanno attinto a piene mani col solo Tafa in campo dal primo minuto del match rispetto ai 22 titolari schierati nella gara di campionato di sabato che era finita invece 1-1. Una scelta che, svilendo un po’ il valore dell’impegno extra campionato, ha dato modo però di vedere all’opera tanti elementi in rosa.

"Peccato – ha poi proseguito l’allenatore biancorosso – perché, tutto sommato, la squadra mi era piaciuta nel corso del primo tempo che, infatti, abbiamo chiuso in vantaggio grazie alla rete segnata da Babbi, creando anche un altro paio di opportunità interessanti per raddoppiare". Sul prosieguo del match mister Antonioli ha specificato: "Nella ripresa sono stati bravi i nostri avversari a mettere a frutto le occasioni che hanno avuto a disposizione, sfruttando alcune nostre indecisioni dovute, in parte, anche al fatto che diversi dei miei non avevano giocato molto sinora. Alcuni di loro, addirittura, sono tornati in campo dal primo minuto, in un match ufficiale, a distanza di mesi avendo giocato le ultime partite sul finire della stagione precedente".

Lo sguardo del trainer biancorosso, poi, si rivolge sul prossimo, probante, impegno di campionato: "Smaltita la delusione per la sconfitta – sottolinea Antonioli –, domenica torneremo in campo con un avversario di tutto rispetto. La Pistoiese, in fatti, da molti è considerata la favorita numero uno per la vittoria finale in un campionato in cui sono diversi i club a puntare alla promozione. Sarà una partita sicuramente molto difficile. Ma i ragazzi anche nella sfida di Coppa con l’Imolese, nonostante la sconfitta, hanno dimostrato che spirito e impegno sono quelli giusti. Dobbiamo ripartire concentrati dal primo minuto per continuare il trend delle ottime prestazioni nelle tre partite di campionato precedenti. Per quella con la squadra toscana sono convinto che questo Forlì potrà giocarsi le sue carte, con buone possibilità di fare risultato come con qualsiasi altro avversario di questo girone".

Intanto radio mercato sussurra che la Pistoiese, attualmente in classifica una lunghezza sotto il Forlì (9 punti contro 10) potrebbe annunciare il tesseramento della punta Marcello Trotta, classe 1992. Un rinforzo importante, alla luce di una carriera tra i professionisti con 84 presenze e 11 gol in serie A con Sassuolo e Crotone. Il centravanti, svincolato dopo un anno ad Avellino con sei reti in serie C, sarebbe vicinissimo alla firma ufficiale con il club orange.