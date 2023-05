Forlì, così playoff sempre più difficili Calendario compresso e stop per Sanford

Ore 20.30: a quest’orario era programmata gara3, stavolta a Chiusi in provincia di Siena, per stasera. Ma come si può disputare gara3 se ancora si deve giocare la seconda partita della serie? Infatti, si tratta di un’altra partita non calendarizzata dalla Lega Nazionale Pallacanestro, la seconda di questi strani playoff. Ieri sera la Pallacanestro 2.015, sconsolata, rispondeva che non si sapeva nulla di certo.

L’ultima volta che gli appassionati forlivesi hanno vissuto un simile balletto di date fu a cavallo di febbraio e marzo del 2020, quando esplose l’emergenza Covid: in ballo c’erano un recupero con Piacenza e un derby casalingo con Imola. Di slittamento in slittamento, arrivò poi lo stop al campionato. Un altro precedente, invece specifico per il maltempo, risale al 2012 del ‘nevone’. Ma era un turno di campionato, bastava poi trovare un mercoledì libero.

Questa volta la situazione è molto diversa. E allora le ipotesi cozzano col calendario: ieri sera si sono giocate alcune gare3 del tabellone Argento, oggi ce ne sono altre, comprese quelle del tabellone Oro nel quale è inserita Forlì. Che resta però ferma sull’1-0. La serie dovrebbe terminare, con l’estrema propaggine dell’eventuale gara5, mercoledì 24 maggio: anche giocando ogni due giorni, non ci si riuscirebbe più.

Al più presto, si giocherà domani. In ogni caso, si stima che oggi si sappia qualcosa di più. Considerando che le condizioni meteo migliorano e la viabilità pure, il campo di gioco sarebbe il Palafiera: sì, perché con l’ultimo rinvio è tramontata l’ipotesi di spostarsi in Toscana per gara2, mantenendo il calendario. Sarebbe stata l’ipotesi più comoda per il calendario, ma più fastidiosa per i biancorossi: non dimentichiamo che da lunedì la squadra non può nemmeno allenarsi (inagibile la palestrina del Palafiera), anche ieri ha fatto solo pesi, e avrebbe giocato una gara così delicata in trasferta. Giocando domani, bisognerebbe poi tenere un ritmo serrato: magari lunedì 22 gara3 e mercoledì 24 l’eventuale gara4; gara5 venerdì 25. Il problema è che a quel punto, se passasse il turno alla ‘bella’, Forlì tornerebbe in campo domenica 27, appena due giorni dopo, per gara1 della semifinale. Ritmi che altererebbero la regolarità della competizione sportiva. Se la Pallacanestro 2.015 pensa, nonostante tutto, di fare strada nei playoff, ha solo un modo: chiudere i conti subito, regalandosi così un minimo di riposo.

Deve farlo vincendo ancora senza Vincent Sanford. Ieri è arrivato l’esito della risonanza magnetica che riporta una lesione muscolare. La guardia Usa sarà rivalutata nei prossimi giorni, ma l’esito è sufficiente per dire che il quarto di finale, per ‘Vee’, pare finito dopo 12’ di gara1. La speranza è di rivederlo nel turno successivo. Ma l’Unieuro dovrà arrivarci nelle condizioni più difficili possibili.