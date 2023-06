Forlì-Cremona, stasera la finale "Vogliamo regalare grande gioia"

di Gianni Bonali

"Affrontiamo una finale storica per la società. Il mio sogno è che, tra diversi anni, il 2023 non sia ricordato solo per una brutta alluvione che ha messo in ginocchio la città, ma anche per aver vissuto, dal punto di vista sportivo, qualcosa di magico che ha rappresentato una reazione e una rivincita su quanto accaduto". Coach Antimo Martino introduce così gara1 della finale playoff contro Cremona (palla a due ore 20.45, Unieuro Arena). Sereno e deciso, parla della sfida con gli uomini di coach Demis Cavina come di un match "che proveremo a vincere, molto felici di essere arrivati a questo traguardo. Un risultato che nessuno aveva immaginato a inizio stagione ma che", partita dopo partita, ha fatto maturare in Martino "la convinzione che questa squadra avesse tutti i requisiti per arrivare fino alla fine".

I biancorossi si presentano al completo e saranno probabilmente oltre 4mila i tifosi presenti sulle tribune. Per quanto riguarda Cremona "ha affrontato Agrigento e la Fortitudo Bologna, giocando anche senza Trevor Lacey. Abbiamo grande rispetto per il nostro avversario – puntualizza – ma siamo focalizzati su di noi e su ciò che vogliamo fare, mettendo sul parquet intensità e concentrazione". La finale si preannuncia equilibrata e "si affrontano due squadre molto solide, che hanno un’idea di collettivo spiccata. Alla fine prevarrà la compagine che avrà la forza di non disunirsi nei momenti di difficoltà, facendo le scelte giuste".

Sia Forlì che Cremona "possiedono tanti elementi talentuosi e le fiammate dei singoli giocatori avranno un peso specifico nella sfida". La Pallacanestro 2.015 si presenta sul parquet del Palafiera con la certezza di poter contare su un gruppo unito e con una mentalità vincente. "Per mia abitudine cerco sempre di insistere sul particolare del passarsi la palla, inserendo pochi schemi offensivi. Spingo i ragazzi alla collaborazione e a giocare insieme e questo lavoro mi ha sempre ripagato. Ma è un aspetto che va rinforzato, giorno dopo giorno, allenato e alimentato". I giocatori, nel corso della stagione, hanno capito che "tutti possono beneficiare di questo sistema che si acquisisce poi in modo automatico". Inoltre, la forza della difesa forlivese è sempre stato un fattore decisivo, cresciuto durante il campionato, insieme al fatto "di giocare una pallacanestro corale, con quattro o cinque elementi che terminano il match in doppia cifra. È chiaro che ci possono essere incontri dove non si trova il canestro, ma alla distanza sappiamo produrre qualità nei tiri e una percentuale realizzativa migliore".

La stagione è stata molto lunga e impegnativa ed è stato sempre importante vincere per guadagnare vantaggi, ma "abbiamo sempre affrontato una partita alla volta". Il clima nello spogliatoio forlivese è buono con "la convinzione di fare bene, consapevoli dell’importanza della gara. Ma siamo sereni, grazie allo spirito con cui ci alleniamo e la voglia di stare insieme. Vogliamo regalare una gioia incredibile ai tifosi, a prescindere dalla situazione che sta vivendo la città e quando si arriva a una finale non possono mancare le motivazioni".

Oggi capitan Daniele Cinciarini compie 40 anni, ma intende celebrare la ricorrenza più avanti. "Speriamo di ritardare i festeggiamenti – sorride – e di unire al compleanno qualcosa d’altro…".