Forlì, cresce la fiducia di De Gori e Pari

di Marco Lombardi

Un miracolo in apertura, un brivido nel finale e una dedica strappalacrime a un amico che non c’è più. Domenica di emozioni forti, quella appena trascorsa, per Enrico De Gori, estremo difensore del Forlì vittorioso in rimonta (2-1) sul Sant’Angelo. "Il mio pensiero va innanzitutto a Paolo Spada, di cui ricorreva l’anniversario della scomparsa, che è stato con noi diversi anni, e il cui ricordo resta indelebile nella memoria di tanti ragazzi passati da qui. È stato un punto di riferimento e credo che sarebbe molto contento di vederci là in alto…".

Venendo alla disamina della partita, De Gori si è detto "rammaricato" per il gol subìto a freddo, che ha vanificato una precedente paratissima e complicato i piani del Forlì: "Nelle ultime uscite ci capita spesso di essere castigati alla prima disattenzione. Peccato perché al di là del gol e dell’occasione nel finale, a tempo praticamente scaduto, non abbiamo corso grossi pericoli. A quanto pare, però, in questo momento ogni minima situazione nella quale gli avversari penetrano nella nostra area può risultare pericolosa. Questa volta, peraltro, siamo stati anche sfortunati perché dopo la mia respinta la palla è tornata sui piedi di Spaviero… Spiace, ma si fa quello che si può".

A confortare, comunque, è stata la pronta reazione della squadra, che non ha accusato il contraccolpo psicologico: "Siamo stati bravi a ricompattarci subito, ribaltando la partita e tenendola sempre sotto controllo", rivendica De Gori. Che ha confessato di aver tremato nel finale, quando Gobbi ha avuto sul destro la palla del possibile 2-2: "Un bel brivido… Però non appena ho girato la testa mi sono reso conto che la palla sarebbe finita sul fondo e ho tirato un sospiro di sollievo". Sì, perché "dopo la mole di occasioni create, non vincere sarebbe stata una beffa, considerata anche la qualità del gioco espresso e la capacità di saper soffrire nel finale".

Chi ha sfornato un’altra prova super, dopo quella comprensiva di gol e spogliarello a Salsomaggiore, è stato Alessandro Pari, sempre più a suo agio nelle vesti di mezzala a dispetto di una condizione fisica non ottimale: "Convivo da un paio di mesi con una tendinosi rotulea e nella settimana scorsa sono stato un po’ a riposo, venerdì ho ripreso ad allenarmi, poi ho svolto regolarmente la rifinitura. E nel corso della partita non ho avvertito alcun problema. Ora mi auguro che questa situazione, non facile da gestire, possa gradualmente migliorare". L’ex Rimini ha evidenziato il peso specifico della vittoria, la seconda di fila ("ci trasmette tanta carica per affrontare i futuri impegni, sapendo che ora tutti gli avversari ci conoscono e faranno la guerra per batterci"), e proiettandosi sulla prossima trasferta di Prato ha messo le mani avanti: "Sarà una battaglia perché giocare in Toscana non è mai facile, soprattutto al ‘Lungobisenzio’ dove i tifosi spingono per tutti i novanta minuti, però noi siamo consapevoli della nostra forza". Dove migliorare? "Trasciniamo troppe partite in bilico fino alla fine, questo è un limite cui dobbiamo assolutamente porre rimedio perché prima le chiudiamo e meglio è. Diversamente si rischia di essere puniti: serve maggior lucidità davanti alla porta".