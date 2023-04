Forlì da sogno sotto i tabelloni: è lì che nascono i suoi successi

di Simone Casadei

È cominciata ieri a tutti gli effetti la settimana che condurrà Forlì al big match casalingo di domenica contro Cantù. Una sfida che i biancorossi approcceranno ripartendo dalla preziosissima vittoria di Treviglio, che li ha rimessi sui binari giusti dopo il passo falso all’esordio nel girone Giallo. Pallacanestro 2.015 che affronterà i brianzoli cercando di ‘riprodurre’ gli ingredienti vittoriosi di sabato scorso, a cominciare dal predominio dei tabelloni e, più in generale, dalla battaglia nel pitturato. L’Unieuro, del resto, ha fatto del controllo dei rimbalzi il proprio marchio di fabbrica. Al punto che tutte le vittorie ottenute nella prima fase del campionato sono giunte al termine di partite in cui il computo delle carambole è stato appannaggio di Cinciarini e compagni oppure, alla peggio, in perfetta parità.

Non è stato quindi da meno il confronto del PalaFacchetti, in cui i forlivesi hanno saputo fare la voce grossa sotto i ferri spuntandola con 35 rimbalzi contro i 33 della squadra di Finelli. Un risultato tutt’altro che irrilevante, considerando consistenza e fisicità dei lunghi avversari. Attenzione: Treviglio è la miglior squadra della serie A2 alla voce rimbalzi, avendo chiuso il girone Verde a quota 40,3 ad allacciata di scarpe (11,8 offensivi). Peraltro era reduce da una vittoria, su Cento, coronata da un sopra media stagionale (43). Ma Forlì ha brillantemente estromesso i suoi lunghi dal pitturato per tutti i 40’ di gioco.

Lombardi, Sacchetti e Marcius – giusto per citare i principali punti di riferimento – hanno chiuso il girone Verde con 19,8 rimbalzi di media in tre: contro Forlì ne hanno catturati solo 10. I virgulti lombardi non sono dunque mai stati particolarmente attivi sotto questo profilo, così come non sono stati coinvolti a livello realizzativo. Hanno complessivamente segnato appena 11 punti, ma assume caratteri clamorosi il ‘ritardo’ con cui hanno provato ad entrare in partita. Il primo canestro dal campo di un lungo della Gruppo Mascio è infatti arrivato addirittura dopo 32’35” di partita, col -4 (62-66) di Bruttini. Prima di quel momento la retina era stata mossa da Lombardi e Sacchetti soltanto dalla lunetta.

Insomma, se l’Unieuro non domina la lotta a rimbalzo, ecco che la squadra lancia le prime avvisaglie di difficoltà e un potenziale passo falso è dietro l’angolo. A Pistoia lo scorso gennaio, ad esempio, i biancorossi sono finiti sotto contro i lunghi toscani imbattendosi così in una netta sconfitta. Più recentemente, poi, gli uomini di Martino hanno perso la lotta a rimbalzo pure contro Fortitudo (33-41) e Cremona (30-33). Il risultato? Un doppio ko che certifica ulteriormente l’importanza del lavoro sporco di Adrian e compagni in area.

Contro Cantù, dunque, servirà un’ulteriore iniezione di sostanza sotto le plance. L’Acqua San Bernardo è dominante quasi quanto Treviglio (37,2 rimbalzi a partita nel girone Verde, 42 quelli catturati dieci giorni fa contro Pistoia) e può contare su una batteria di lunghi particolarmente temibile. Dario Hunt è un tassello importante, l’esperienza di Baldi Rossi e Da Ros, tra gli altri, incide a fondo. Appare quasi una sfida impari, ma Forlì ha dimostrato di sapersi sempre giocare le proprie carte, finendo spesso per prevalere.