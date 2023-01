Forlì, dal calendario l’assist per il rilancio

di Simone Casadei

La sconfitta di Pistoia ha privato la Pallacanestro 2.015 del primo posto nel girone Rosso. I toscani hanno staccato in classifica Forlì e Cento (ko a Rimini), tentando così un primo allungo. L’Unieuro ha quindi pagato pegno in un big match per la prima volta in stagione (i biancorossi, contro squadre della top 6, avevano perso solo con Cividale, comunque distante) e da qui al 26 marzo prossimo, giorno dell’ultimo impegno del girone di ritorno, dovranno difendere un piazzamento tra le prime tre della classe. Fondamentale per qualificarsi nel girone Giallo (ci saranno anche le prime tre del Verde) nella seconda fase e strappare potenzialmente un miglior accoppiamento playoff.

Al termine della prima fase del campionato mancano ancora dieci partite: tutto è più che mai aperto, sotto ogni punto di vista. Di certo, vincendo a Pistoia e quindi sostanzialmente con tutti gli scontri diretti a favore, Forlì avrebbe blindato l’accesso al girone delle ‘grandi’. Ora, invece, occorre più che mai tenere d’occhio anche le dirette inseguitrici, con particolare attenzione a Udine. I friulani hanno due punti in meno di Cinciarini e compagni e all’Unieuro Arena dovranno ribaltare il passivo di -11 dell’andata, ma la rivoluzione del roster, inevitabilmente, li metterà presto in ritmo.

Insomma, onde evitare guai maggiori nel futuro prossimo, è bene riprendere immediatamente la marcia, una volta superato l’impegno in Coppa Italia di domani contro Torino. Il calendario, di certo, strizza l’occhio agli uomini di Antimo Martino. I prossimi quattro impegni di campionato, dalla domenica in arrivo fino al 5 febbraio, sono tutti ampiamente alla portata. Ben tre di questi, oltretutto, andranno in scena tra le mura amiche dell’Unieuro Arena.

Si parte nel prossimo fine settimana dalla sfida in via Punta di Ferro contro Chieti, fanalino di coda del girone con tre sole vittorie all’attivo. Quindi, sette giorni dopo, il derby di Ravenna, match intrinsecamente complesso ma, ad occhio, non per la classifica: i bizantini occupano la penultima piazza a +2 su Chieti. Infine, doppio turno casalingo contro due compagini di metà classifica, Nardò (rinforzatasi con Russ Smith e in procinto di firmare pure Giovanni Pini) e Ferrara, formazioni contro le quali ci saranno pure da vendicare i due scivoloni del girone di andata.

Cammino un po’ più ‘incidentato’, invece, quello che attende Udine. Che al PalaCarnera potrà sprigionare tutto il proprio potenziale contro Rimini e Mantova, ma le cui prossime due trasferte in programma saranno un discreto test: domenica c’è lo scontro diretto a Cento, quindici giorni dopo la sfida del PalaDozza contro la Fortitudo.

La stessa Cento avrà il suo da fare (derby contro Ferrara e viaggio a Cividale) dopo Udine: Forlì ne può approfittare. Importante guardarsi alle spalle, ma il mirino resta comunque sempre puntato sulla capolista Pistoia, che nelle prossime settimane dovrà dimostrarsi ‘robusta’ anche lontano dal PalaCarrara. Le trasferte a Cividale, Mantova e San Severo, intervallate dall’impegno casalingo con Nardò, sono un buon banco di prova.