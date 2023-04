Forlì, devi avere più ‘fame’ della Correggese

di Franco Pardolesi

Inizia domani la volata finale per centrare la miglior posizione possibile nella griglia dei playoff di fine stagione. I galletti sono ovviamente intenzionati a ripartire dopo il ko subìto domenica sul campo del Real Forte Querceta (2-0) e a riprendere la corsa per tenersi ben stretta la terza posizione (il Ravenna la insidia a 2 lunghezze). Col nuovo orario delle 15.30, adottato a seguito del ritorno dell’ora legale, il Forlì ospiterà la Correggese col compito di evitare altre distrazioni che potrebbero costar care.

La squadra reggiana occupa la quartultima, scomoda, posizione che, se confermata, dopo l’ultima giornata di campionato, la costringerebbe a giocarsi la salvezza nei pericolosi playout. Vistoso il suo calo di rendimento rispetto alla scorsa stagione, campionato nella quale gli emiliani centrarono persino un ottimo quinto posto e quindi anche l’ammissione ai playoff. La squadra di Correggio è allenata da mister Antonio Soda, ex allenatore di Benevento, Ravenna e Spezia, che abitualmente adotta il 3-5-2 e che dallo scorso novembre ha preso il posto dell’esonerato Gabriele Graziani (il figlio d’arte del ‘Ciccio’ campione del mondo nel 1992).

La Correggese sbarca allo stadio Morgagni dopo una serie di sette partite senza vittorie fatta di cinque pareggi e due sconfitte. L’ultimo successo lo scorso 5 febbraio, sul campo dello Scandicci con lo 0-1 firmato a metà ripresa da Riccardo Pozzebon, ex giocatore del Forlì con 14 presenze e una rete nella stagione di quarta serie 2020-21.

Modesto il rendimento della squadra biancorossa emiliana nei match in trasferta, nei quali ha ottenuto solamente 9 punti frutto di due vittorie (oltre che in Toscana, nel derby in casa della Bagnolese 1-4) e tre pareggi, a fronte di ben undici sconfitte; queste ultime patite anche a causa di un attacco anemico, il terzultimo del girone D, finora a segno solamente 30 volte. Con cinque reti a testa i top scorer degli emiliani sono gli attaccanti Matteo Rizzi e Marco Villanova, quest’ultimo ceduto lo scorso dicembre al Tau ,Altopascio del girone E sempre di serie D.

A metà della stagione in corso la Correggese ha anche ceduto al Borgo San Donnino, con la cui casacca è andato a rete sette volte, l’inossidabile bomber Andrea Ferretti; con la Correggese aveva segnato quattro gol.

Fondata nel 1948, la squadra reggiana dal 2013-14 frequenta stabilmente la serie D, ad eccezione della stagione 2018-19 (Eccellenza). Comprendendo quello in corso, Forlì e Correggese hanno incrociato le loro strade in sei campionati, tutti in serie D partendo dalla stagione 2015-16 nel quale le due squadre s’incontrarono anche nella semifinale dei playoff, vinta dagli emiliani 0-2 in Romagna.

Nei dodici faccia a faccia disputati complessivamente in campionato, fra l’altro, il bilancio arride al club emiliano grazie a cinque vittorie e altrettanti pareggi, con solo due successi dei biancorossi. Nella partita d’andata il Forlì strappò il pareggio, 2-2, centrato negli ultimi minuti di una partita nella quale furono protagonisti Villanova e Caprioni, entrambi a segno con una doppietta.

Per la partita di domani mister Mattia Graffiedi potrà contare, finalmente, sull’utilizzo a tempo pieno del centravanti Luca Cognigni e sul trequartista Francesco Nardella, rientrato in settimana dall’esperienza, con tre presenze, nel torneo di Viareggio con la nazionale Under 19 (gli azzurrini sono stati eliminati nei quarti di finale dal Torino, impostosi 3-1). Sarà out il terzino Pietro Guerra e, probabilmente, dovrà saltare il match anche l’acciaccato attaccante Pietro Biancheri.