Forlì, dialogo aperto con Geppo È possibile l’ingresso di Fabbri

di Marco Bilancioni

Era stato notato (impossibile non farlo) durante i playoff, nel parterre come ai vecchi tempi. Mercoledì 12 luglio era anche alla festa dal titolo ‘Noi ci siamo’, sulla terrazza del Grand Hotel di Castrocaro. C’è una foto che lo ritrae in disparte, unico ‘esterno’ a chiacchierare con gli altri soci. Dunque Giuseppe Fabbri – per tutti Geppo – è tornato? Dopo la FulgorLibertas, farà parte anche della Pallacanestro 2.015?

Qualcuno ipotizza addirittura che l’intesa sia già stata perfezionata, ma – dicono fonti interne alla società – non è così. Non ancora. Il senso è che le parti ne stanno parlando. Ma a una decisione si arriverà in tempi brevi: ieri si sarebbe tenuto un nuovo incontro. Dopodiché, la compagine biancorossa potrebbe salire presto a otto componenti. Una mossa degna di nota perché i fondatori (che erano sette, contando l’allora allenatore Gigi Garelli, poi sei) sono cresciuti di numero una volta sola, quando nella primavera 2017 entrò il dottor Andrea Borini. Da allora, tante volte si è ipotizzato qualche nuovo ingresso, ma sempre senza nomi e cognomi: l’ultima volta ne ha parlato al Carlino il presidente Giancarlo Nicosanti in primavera. In mezzo ci sono stati i campionati contrassegnati dalla pandemia: stavolta potremmo esserci.

Tecnicamente, si diventa soci non della Pallacanestro 2.015 ma della relativa Fondazione, ovvero il soggetto che esprime la proprietà del basket forlivese. L’ingresso è regolato dal versamento di una maxi-quota da 25mila euro, una volta l’anno. Va da sè che un maggior numero di soci produce una ricchezza superiore, anche se spesso in passato – e Geppo lo sa bene – Forlì ha avuto come controindicazione problemi di governabilità interna. Geppo sa altrettanto bene che le spese della stagione sportiva non si esauriscono con quei 25mila euro.

Fabbri è apparso anni fa sulla poltroncina che fronteggia la panchina biancorossa (spesso in piedi) come tifoso. "Siamo come la linea Maginot – disse a suo tempo riferendosi a se stesso e ad altri ‘vicini’ di seggiola –. Dal nostro lato, gli avversari hanno perfino paura di tirare...". Del resto, il soprannome Geppo nasce da un personaggio dei fumetti, un diavoletto buono ideato negli anni ‘50. In realtà nella vita è un promotore finanziario. Ma alle prese con il basket la sua presenza è calda, sulfurea: fu tale viscerale passione a portarlo a entrare nella FulgorLibertas nella primavera 2011, quella della salvezza coronata da Mike Nardi in campo e Nenad Vucinic in panchina. Quell’estate, la società si aprì a vari soci con piccolissime quote. Geppo però era già dentro. E per questo ebbe anche le prime responsabilità: il rapporto coi tifosi, poi il coordinamento dell’area tecnica (è stato anche allenatore nei campionati amatoriali).

Col declino della FulgorLibertas, si legò ai Tigers del patron Giampiero Valgimigli: prima al Villa Romiti (il coach era Giampaolo Di Lorenzo) poi nel trasferimento a Cesena, con la carica di vicepresidente. In serie B, nel 2019, i bianconeri arrivarono a un tiro dalle Final 4 che mettevano in palio ben tre promozioni in A2: il sogno di Geppo era ritornarci anche senza Forlì. Chi lo conosce dice che a Cesena, da dove se n’è andato alla fine del 2021, abbia messo tanti soldi senza raccogliere i risultati che avrebbe sperato. Se la Pallacanestro 2.015 lo farà salire a bordo, sarà per un altro obiettivo ambizioso.