Forlì, difesa super anche con le big Nessuno ha concesso meno punti

Quella della Pallacanestro 2.015 Forlì nel campionato di A2 in corso è stata, finora, una supremazia assoluta ed incontrastata. A dirlo sono stati innanzitutto, ovviamente, i risultati del campo. Tra prima e seconda fase, la squadra di Antimo Martino ha conquistato ben 25 delle 30 partite disputate, finendo quindi al tappeto nel complesso soltanto cinque volte. Un ruolino di marcia davvero imponente, che è valso l’83,3% di vittorie: numeri impressionanti. Se già nel girone Rosso Forlì era riuscita a far valere la propria legge su tutte le avversarie, il predominio si è poi ulteriormente irrobustito nel successivo girone Giallo, a dispetto del maggior coefficiente di difficoltà medio degli incontri.

È a livello difensivo, in particolare, che l’Unieuro ha letteralmente marcato la differenza contro le altre contendenti sfidate. Quella forlivese si è infatti rivelata per distacco la miglior difesa non solo del girone Giallo, ma anche dell’intera seconda fase del campionato. Dinanzi ai pericolosi attacchi delle tre big del girone Verde, ha concesso appena 68,3 punti a partita. Seconda e terza classificate, Treviglio e Cantù, ne hanno rispettivamente subiti 74 e 72,3: una differenza non banale. Soltanto Treviglio (all’andata) e Cremona (al ritorno) sono riuscite a superare quota 70 punti segnati contro l’Unieuro, ma in entrambe le occasioni Forlì ha comunque prevalso brillantemente. La Pallacanestro 2.015 si è peraltro migliorata (e non di poco) rispetto alle 24 gare del girone Rosso, in cui subiva 75,7 punti ad uscita.

Il computo dei punti subiti è ciò che balza immediatamente all’occhio, ma vi sono anche altri dettagli difensivi che ‘giustificano’ l’exploit di Forlì. Sì, perché i biancorossi hanno concesso pochissimo agli avversari anche in termini balistici, permettendo loro di prendersi solo 56 tiri dal campo a partita (erano 61,6 nella prima fase). Solamente Cremona ha saputo far di meglio (54,8). E, ancora, il contributo dei singoli è stato fondamentale. A cominciare dai 7,2 rimbalzi a partita di Giulio Gazzotti, terzo miglior rimbalzista del girone, anche in virtù della doppia cifra centrata nelle gare di ritorno con Vanoli e Cantù. Non meno rilevante, poi, l’apporto di Vincent Sanford, cresciuto a vista d’occhio in quanto ad attenzione ed intensità difensive. Al punto da chiudere al top nel girone Giallo per palle recuperate, ben 2 a partita, raddoppiando esattamente i suoi numeri rispetto alla prima fase.

Singoli che hanno inciso profondamente anche a livello offensivo, mettendo il punto esclamativo a una manovra collettiva precisa e oliata. Adrian e Cinciarini, ad esempio, hanno complessivamente messo insieme niente di meno che 34,4 punti a partita, quasi la metà di quelli totalizzati dall’intera squadra, segnalandosi così come secondo e terzo marcatore del girone. Il capitano, in particolare, è stato superlativo segnando 16,4 punti in 18,8’ di utilizzo medio (quasi un punto a minuto...), peraltro col 57,1% di realizzazione dal campo: è il cecchino numero uno dei tre gironi che qualificavano ai playoff.

Infine, Lorenzo Penna poi non smette mai di migliorarsi e stupire. Il suo piglio e la sua leadership in cabina di regia sono impreziositi dai 4,2 assist distribuiti in media in ogni match della seconda fase. Si è rivelato il secondo miglior assistman delle sei big, dietro al decano Luca Vitali (5).