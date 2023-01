Forlì domenica sfida il tabù PalaDeAndrè

di Simone Casadei

In casa Pallacanestro 2.015 prosegue a pieno ritmo la marcia d’avvicinamento al derby di Ravenna di domenica. Sfida che l’Unieuro non approccerà con tutti i suoi effettivi al top della condizione, a cominciare da Fabio Valentini. Fuori causa nelle ultime due uscite (contro Torino in Coppa Italia ha giocato soltanto 7’), a causa di un colpo alla spalla, resta in forte dubbio nonostante ieri sia tornato in gruppo. Il suo recupero procede infatti gradualmente. I biancorossi, ad ogni modo, saranno sospinti da una buona dose di tifosi forlivesi, con la prevendita in città che procede a gonfie vele. Un supporto in più per provare a rompere l’incantesimo PalaDeAndré.

Sì, perché Forlì, in tutti i puntuali incroci con l’OraSì degli ultimi anni, non ha mai violato l’impianto di vale Europa. La trasferta ravennate è infatti storicamente un punto debole per le varie Unieuro succedutesi dal 2016 in avanti, con un solo successo ottenuto in ben sei ‘viaggi’ di regular season. L’unico hurrà in campionato risale alla seconda annata di Sandro Dell’Agnello, nel 202021 (vittoria 70-83), ma si giocò al PalaCosta, l’antivigilia di Natale, con presenze contingentate sulle tribune. Sempre nel ‘catino’ nei pressi dell’ex ippodromo sono poi arrivati anche altri successi a tinte biancorosse, come ad esempio in Supercoppa. Ma il PalaDeAndré si è sempre confermato inespugnabile.

La prima uscita bizantina della Pallacanestro 2.015, alla seconda giornata del campionato 201617, si rivelò preludio di ciò che avvenne gli anni successivi. Nonostante il debutto vittorioso in A2 su Ferrara, gli uomini di Garelli si imbatterono in un passo falso senza attenuanti (92-74 il finale) in una gara sempre alla rincorsa. Blackshear e Crockett misero insieme 40 punti in due, ma non furono assistiti dal gruppo di italiani: nessuno toccò la doppia cifra.

Ben più equilibrato il derby della stagione successiva, con l’Unieuro di Giorgio Valli abile a tenere a lungo il pallino del gioco, salvo scivolare nel finale. Naimy fa solo 12 dalla lunetta e Forlì è sul +1; sul ribaltamento Masciadri ‘corregge’ la conclusione di Giachetti e inchioda il 68-67 che fa esultare il PalaDeAndré.

Nel campionato 201819 l’OraSì saluta Antimo Martino, sostituito da Andrea Mazzon, e il derby della sesta giornata pare poter essere terreno fertile per Forlì. Quattro vittorie sin lì conquistate, sospinta dal calore di 800 tifosi al seguito, mentre gli avversari devono ancora carburare. Ancora una volta, però, l’Unieuro torna a casa con la coda tra le gambe. Si gioca ancora punto-a-punto, coi biancorossi che paiono prendere l’abbrivio giusto (+7) prima di dover fare i conti con Smith e Laganà, che fissano il punteggio sul 78-75.

L’ultima al PalaDeAndrè, poi, è un assolo di Ravenna. Con i giallorossi che, nel turno pre-natalizio del 201920, guidano per tutti i 40’ fino all’86-73 alla sirena. Forlì ha pochissimo dai suoi stranieri (11 punti tra Rush e Watson) e a nulla servono i 17 punti di uno stoico Bruttini.

Tornando all’attualità, il club di viale della Lirica ieri ha comunicato importanti informazioni logistiche per i tifosi ospiti. L’ingresso riservato al palasport sarà quello situato su viale Europa, mentre per il parcheggio è possibile utilizzare le aree del centro commerciale Teodora (di fronte al PalaDeAndrè). I biglietti del settore ospiti non saranno in vendita al botteghino: è possibile acquistarli solo in prevendita nei punti Vivaticket.