Forlì domina anche Rimini: settima vittoria

Unieuro Forlì 87 RBR Rimini 65 UNIEURO FORLÌ: Valentini 18 (36, 45), Sanford 4 (28), Pollone 10 (34, 01), Gazzotti 10 (37, 11), Adrian 19 (36, 45), Cinciarini 12 (12, 24), Penna 4 (23, 01), Radonjic 6 (01, 22), Benvenuti 4 (12), Flan (01), Ndour (01). All: Martino. RBR Rimini: Tassinari (03, 03), Johnson 6 (35, 03), Bedetti 10 (23, 22), Masciadri 4 (24, 01), Ogbeide 18 (711, 01), Anumba 15 (57, 13), Landi 7 (01, 23), Meluzzi 3 (13 da tre), Scarponi (03 da tre), D’Almeida 2 (13); Morandotti e Sirri n.e. All: Ferrari. Parziali: 26-18, 46-31, 66-47. Arbitri: Bartoli, Salustri, Cassinadri. Note – T2 Forlì 1841 (44%), Rimini 2037 (54%); T3 Forlì 1319 (68%), Rimini 622 (27%); TL Forlì 1216 (75%), Rimini 79 (78%). Rimbalzi: Forlì 35 (7 offensivi); Rimini 28 (7 offensivi). Spettatori: 3553. di Fabio Gavelli I derby fanno bene a Forlì, che ne vince un altro, surclassando Rimini, e ingrana la settima vittoria di fila. Partita controllata per tutti i 40 minuti dai biancorossi di casa, che allungano nel secondo parziale e nell’ultimo quarto, quando gli ospiti si avvicinano sul 70-57, piazzano un controbreak di 17-2, propiziato dallo showtime di uno scatenato Valentini, autore di 10 punti in un batter d’occhio. Coreografia all’altezza d’un derby dalle...