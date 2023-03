Forlì, è Ballardini l’uomo della provvidenza

di Marco Lombardi

La ‘garra’ da leader è quella di sempre, la saggezza da maestro zen pure. Superati i problemi fisici, Elia Ballardini ha finalmente ritrovato il campo domenica – non giocava da Forlì-Scandicci 2-1 del 29 gennaio – e vestito i panni dell’uomo della provvidenza: entrato nelle battute finali, si è caricato sulle spalle il galletto, ribaltato in sei minuti di ordinaria follia dal Mezzolara, e con un’ imperiosa frustata di testa ha fissato il 2-2. "Dopo il problema al ginocchio, la smania di voler tornare in campo il prima possibile mi ha portato ad accusare qualche problemino fisico… Restare fuori non è piacevole, perché nelle partite difficili non ho potuto dare una mano ai miei compagni e in quelle belle non ero in campo a divertirmi con loro; però adesso sto bene e mi sento di poter offrire il mio contributo", scandisce Ballardini. Che gioisce solo moderatamente per il gol realizzato: "Alla mia età, onestamente, non è che mi interessi più di tanto. Certo, fa piacere, ma avrei preferito che il Forlì fosse tornato a vincere". Resta il fatto che "la nostra stagione è altamente sopra le righe, per cui tutti i ragazzi meritano un plauso. Avanti così".

Quanto alla partita: "Le disattenzioni ci possono stare, non dobbiamo farne un dramma; anzi, ogni domenica le cose positive superano quelle negative. Ovvio che dobbiamo migliorare sotto ogni aspetto, se vogliamo portare a casa qualcosa di importante…". Ballardini terzino? "Giocando in quel ruolo ho vinto due campionati, uno di C1 a Chiavari con la Virtus Entella e uno di D a Ravenna; quelli sono stati gli anni migliori della mia carriera. Detto ciò, resto una mezzala ma il calcio è in piena evoluzione e i centrocampisti d’esperienza capaci di fungere anche da terzini sono un’arma in più".

Intanto la classifica non ha risentito della frenata con il Mezzolara che, paradossalmente, ha permesso al galletto di incrementare il vantaggio (+5) sul Ravenna quarto, uscito con le pive nel sacco da Corticella. "Non ci abbiamo mai fatto caso", afferma Ballardini; salvo poi ammettere che "la pressione della partita in grado di avvicinarti alla vetta, ovviamente, si fa sentire". Sul motivo che ha impedito al Forlì di essere tuttora in lizza per il primo posto, il ‘vichingo’ ha le idee chiare: "Contro le prime della classe abbiamo vinto solo una volta, a Pistoia; sarebbero servite altre due vittorie, che avremmo anche meritato, ma se non sono arrivate evidentemente significa che potevamo fare meglio…". Però "siamo nati quasi dal nulla, perché quest’anno sono arrivati tantissimi giocatori nuovi e molti dei giovani non avevano mai affrontato, prima d’ora, un campionato di serie D. Stiamo crescendo assieme ed è bello allenarsi con loro". Con quale obiettivo? "Regalare a Forlì un evento come i playoff – chiosa Ballardini –, che sarebbe una vetrina importante per tutti, me compreso che di anni da giocatore ne ho rimasti pochi, e permetterebbe alla città di respirare, finalmente, il profumo del calcio ‘vero’".