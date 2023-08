Forlì, è fatta per il secondo americano Squadra completata: arriva Kadeem Allen

di Simone Casadei

La telenovela della guardia straniera in casa Forlì è finalmente giunta al capolinea. La Pallacanestro 2.015 ha individuato il tassello mancante al proprio roster e, nelle prossime ore, chiuderà una volta per tutte il cerchio. Sì, perché Kadeem Allen si appresta a vestire il biancorosso: è lui il prescelto della società di viale Corridoni. L’ingaggio non è ancora ufficiale, ma l’annuncio è atteso a strettissimo giro. La società sta soltanto attendendo il contratto firmato dal giocatore, è una formalità e nulla più. Al punto che, nel tardo pomeriggio di ieri, Forlì, sui propri canali social, ha pubblicato una sibillina immagine di benvenuto a un ‘mister X’ con tanto di iniziali. "Benvenuto K.A.", si legge: un indizio piuttosto emblematico.

Classe ‘93 nativo di Wilmington, North Carolina, la cittadina di Michael Jordan, Allen è un colpo di notevole profilo. Guardia di 191 centimetri, in grado all’occorrenza di ricoprire pure il ruolo di playmaker, fino a febbraio si è distinto con la maglia dell’Hapoel Haifa nella massima serie israeliana: 15,7 punti (44,5% di realizzazione dal campo), 4,2 rimbalzi e 4,3 assist di media in 31,6’. Ha poi chiuso la stagione in Canada, ai Calgary Surge, negli ultimi scampoli dell’anno.

In precedenza, però, la carriera di Kadeem si è davvero ‘spinta’ in alto. Uscito da University of Arizona, Allen tra il 2017 e il 2020 è transitato in Nba per le fila dei Boston Celtics e dei New York Knicks. Quindici apparizioni, tra marzo e aprile, nei neroverdi che raggiunsero le finali di Conference. Quindi diciannove presenze nella Big Apple l’anno dopo (sfiorando la doppia cifra di media), fermandosi a New York anche la stagione successiva (altre 10 apparizioni per lui) prima di approdare in Francia a Bourg-en-Bresse.

Con l’arrivo di Kadeem Allen, dunque, la Pallacanestro 2.015 chiuderà la frizzante caccia alla guardia straniera protrattasi nelle ultime settimane. Appurato che il panorama ‘italiano’ non offriva grandi soluzioni, da viale Corridoni hanno cominciato a sondare il mercato internazionale. Fino ad arrivare al profilo di Allen. Inizialmente nel mirino anche di altri club di A2, il suo nome ha poi preso vigore in casa forlivese, dopo una fase iniziale in cui l’interesse appariva invece tiepido.

L’ultimo arrivato in casa biancorossa, naturalmente, non prenderà parte al raduno odierno. Manca ancora, come detto, l’ufficialità dell’accordo e andranno poi sbrigati tutti i procedimenti propedeutici al suo sbarco in Italia. Come preannunciato, oggi non ci sarà nemmeno l’altro americano dell’Unieuro, Xavier Johnson, rallentato a sua volta da intoppi burocratici legati al rilascio del visto. Il suo arrivo è previsto comunque nei prossimi giorni.