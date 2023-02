Forlì, è giunta l’ora della verità: con la Giana campionato da riaprire

di Marco Lombardi

Chi l’avrebbe detto? Trentacinque giorni fa sul girone D di serie D soffiava forte il vento del Nord: la Giana Erminio volava e il Forlì inseguiva, staccatissimo a -11; solo un pazzo avrebbe potuto credere a una rimonta biancorossa. E invece il calcio riserva spesso sorprese; sì, perché è bastato qualche passaggio a vuoto della capolista per far crollare il castello delle certezze e riaprire un campionato apparentemente chiuso a doppia mandata. Sgranocchiati 6 punti, il galletto si presenta al faccia a faccia con la più bella del reame conscio che dovrà osare, andando "oltre la fatica, al limite dello strapazzo", per espugnare il ‘Città di Gorgonzola’, suturare la ferita dell’andata (Giana corsara 1-4 al ‘Morgagni’ tra vibranti polemiche) e dare una spallata alla vetta della classifica.

"Arriviamo all’appuntamento con grande entusiasmo – scandisce Mattia Graffiedi –. La squadra si è allenata a mille, soprattutto a livello fisico per recuperare alcuni giocatori che dopo il tour de force erano un po’ acciaccati. Certo, qualcuno è in dubbio, mi riferisco a Scalini e Biancheri che hanno vissuto una settimana difficile e andranno valutati all’ultimo momento – ergo più no che sì –; gli altri però stanno tutti bene, sono pronti e vogliono giocarsi questa bellissima partita".

Di fronte c’è una Giana in crisi, che rincorre un successo ormai ineludibile (non vince dal 15 gennaio: 3-0 allo United Riccione) per ritrovare la bussola e tornare a urlare. "Ha dimostrato di essere una grandissima squadra, disputando un girone d’andata incredibile, in cui non ha accusato alcuna flessione; merita ampiamente il primo posto e ad oggi resta la compagine più forte", l’investitura di Graffiedi. Che aggiunge: "Anche il vantaggio attuale, sebbene più contenuto, le consente di dormire sonni relativamente tranquilli; ovvio che nell’arco di una stagione qualche passo falso ci sta". Detto ciò "mi aspetto la solita Giana: forte, concreta, che concede poco e pericolosissima davanti, dove Fall sposta gli equilibri". Proprio ‘Il Mago’, capocannoniere in tandem con Recino del Crema, sarà l’osservato speciale. Capolista rimaneggiata? "Sì, ma anche noi abbiamo assenze importanti".

Graffiedi detta la linea e mette le mani avanti: "Non sarà una finale, quindi non dovremo farci assalire dalla frenesia della vittoria a tutti i costi né farci intimidire dal valore dell’avversario; ho esortato i ragazzi a giocarsela liberi di mente, con le nostre armi e convinzioni: solo così potremo fare una grande prestazione e uscire dal campo, comunque vada, a testa alta. Ribadisco, sappiamo di affrontare una big, ma anche il Forlì lo è e non rientra nelle nostre corde una prestazione attendista".

Capitolo formazione: indisponibili Elia Ballardini (fastidio muscolare, "speriamo di riaverlo la prossima settimana") e i lungodegenti Manara, Tascini, Sedioli e Cognigni; Guerra ha recuperato e Pari rientra dalla squalifica. Fischierà il signor Ciro Aldi di Lanciano (assistenti Romagnoli e Cirillo). La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Forlì Fc. Il club di viale Roma, intanto, ha premiato Elia Ballardini e Ronchi per aver tagliato il traguardo rispettivamente delle 100 e delle 50 presenze in biancorosso.

Il probabile 11 (4-3-1-2): De Gori; Fornari, Maini, Ronchi, Rrapaj; Piva, Pari, A. Ballardini; Nardella; Caprioni, Varriale.