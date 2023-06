Forlì, è un Benvenuti scatenato "A1, mancano 4 vittorie. Io ci credo"

di Gianni Bonali

Lorenzo Benvenuti è finora uno dei protagonisti del 2-0 in semifinale contro Udine. Domenica il centro ha giocato quasi 16 minuti, con 7 punti e 6 rimbalzi. E ha ancora addosso le emozioni di una partita dominata dai biancorossi, in un Palafiera pieno di passione ed entusiasmo.

Benvenuti, come ci si sente dopo la netta vittoria contro Udine? Ha anche messo a segno la tripla che ha virtualmente chiuso la sfida...

"Abbiamo disputato una partita solida in difesa e buona in fase offensiva: siamo migliorati nella percentuale al tiro rispetto a gara1. I tifosi sono fantastici. Per quanto mi riguarda sono tranquillo, mi sto allenando bene e cerco di dare il massimo".

Domani sera c’è gara3 in trasferta al PalaCarnera con la possibilità di chiudere la serie. Che sensazioni ha?

"Andiamo a Udine per vincere. Siamo in vantaggio 2-0, i friulani invece sono con le spalle al muro e faranno di tutto per allungare la serie. Durante la stagione abbiamo costruito un gruppo unito, ci aiutiamo l’un l’altro e ci frequentiamo anche fuori dal parquet. Inoltre in casa come in trasferta ci stiamo esprimendo con la stessa intensità".

Qual è il segreto di questa Forlì che ha stupito tutti per mentalità e voglia di lottare?

"Ricordo un episodio significativo all’inizio della stagione. Coach Antimo Martino, nel primo allenamento, ci ha riunito tutti intorno a lui dicendo, come prima cosa, di passarsi la palla. Ecco abbiamo cominciato così, passandoci la palla e stiamo andando avanti su questa strada".

Durante i playoff lei e Gazzotti state disputando partite di alto livello, affrontando anche dei lunghi forti e solidi come quelli di Udine.

"Giulio è un giocatore di esperienza che ha giocato in A1, siamo complementari e ci incastriamo bene insieme: si è creato un buon feeling tra di noi".

Guardiamo avanti e parliamo di una Forlì promossa in A1.

"La nostra voglia di vincere è alle stelle… bando alla scaramanzia, io ci credo tantissimo alla promozione, non ci ho creduto mai così tanto come adesso nella mia carriera. In fondo… mancano solo quattro partite…".

Per due giorni, lei ha ospitato i compagni di squadra alluvionati Lorenzo Penna e Fabio Valentini.

"Ci siamo arrangiati e, siccome vivo nel quartiere San Benedetto, siamo stati spesso al buio, senza corrente, in una situazione purtroppo drammatica per la città. Prima che arrivassero Penna e Valentini, erano stati a casa mia, per qualche ora, anche Adrian e Radonjic: eravamo isolati e ci siamo sfidati al gioco da tavolo Risiko".